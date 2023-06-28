https://sputnik-georgia.ru/20230628/vystavka-stankovoy-zhivopisi-proydet-v-tbilisi-279030356.html

Выставка станковой живописи пройдет в Тбилиси

Выставка станковой живописи пройдет в Тбилиси

Посетителям экспозиции предлагают испытать идеальное сочетание традиций и инноваций станкового искусства 28.06.2023, Sputnik Грузия

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тедо рехвиашвили

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грузинские художники

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Выставка станковой живописи "Ink Fusion – на пересечении традиции и образа" пройдет в Грузинском музее изобразительных искусств Тбилиси с 5 по 25 июля, говорится в сообщении организаторов. Посетителям выставки предлагают отправиться в увлекательное путешествие по богатому художественному мастерству гравюрных техник, а также испытать идеальное сочетание традиций и инноваций станкового искусства. Музыкальные вечера пройдут в городах Грузии на выходных >>>Выставка сочетает в себе вневременные средства гравюры, литографии, меццо-тинто, ксилографии, печати на дереве и многое другое. В экспозиции будут представлены работы грузинских художников Лейлы Григолия, Луки Гугушвили, Нино Инджия, Тедо Рехвиашвили, Ираклия Токликишвили и Торнике Чаподзе. Куратор выставки – Сопо Колхидашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>>

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анонсы , тедо рехвиашвили, тбилиси, культура, грузия, культурная жизнь грузии, выставка, грузинские художники