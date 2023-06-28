Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230628/yarmarki-i-vstrechi-s-pisatelyami-tsalendzhikha-primet-literaturnyy-festival-279034725.html
Ярмарки и встречи с писателями: Цаленджиха примет литературный фестиваль
Ярмарки и встречи с писателями: Цаленджиха примет литературный фестиваль
На фестивале будет вручена специальная награда за особый вклад в литературу 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T13:19+0400
2023-06-28T13:19+0400
анонсы
терентий гранели
самегрело
культурная жизнь грузии
культура
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/04/261800048_0:264:1400:1052_1920x0_80_0_0_8f5c4f5f15da9e4ea17603bd6331c719.jpg
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Второй по счету литературный фестиваль "Гранели", который посвящен культовому грузинскому поэту Терентию Гранели, пройдет в городе Цаленджиха (регион Самегрело - Земо Сванети) 2 и 3 июля. Цаленджиха – родина поэта, эссеиста, художника-графика Терентия Квирквелия, больше известного под литературным псевдонимом Терентий Гранели. Фестиваль обещает обширную программу. Местные жители и гости смогут посетить дискуссии, презентации книг, публичные лекции и встречи с современными грузинскими писателями. Также пройдет выставка-продажа книг с участием 20 издательств. Кроме того, в рамках фестиваля 3 июля планируется обсуждение библиотечной реформы с библиотекарями Цаленджихского муниципалитета. Выставка станковой живописи пройдет в Тбилиси &gt;&gt;&gt;На заключительном мероприятии будет вручена специальная награда фестиваля за особый вклад в литературу. Организаторы фестиваля – Ассоциация издателей и распространителей книг Грузии, мэрия муниципалитета Цаленджиха. Подписывайтесь на наш канал в Telegram &gt;&gt;&gt;
самегрело
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/04/261800048_86:134:1310:1052_1920x0_80_0_0_52af76c25fb9ff0f47219bae32647b5d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
анонсы , терентий гранели, самегрело, культурная жизнь грузии, культура, грузия
анонсы , терентий гранели, самегрело, культурная жизнь грузии, культура, грузия

Ярмарки и встречи с писателями: Цаленджиха примет литературный фестиваль

13:19 28.06.2023
© City Hall of Tsalenjikha MunicipalityЦаленджиха
Цаленджиха - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
© City Hall of Tsalenjikha Municipality
Подписаться на
НовостиTelegram
На фестивале будет вручена специальная награда за особый вклад в литературу
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Второй по счету литературный фестиваль "Гранели", который посвящен культовому грузинскому поэту Терентию Гранели, пройдет в городе Цаленджиха (регион Самегрело - Земо Сванети) 2 и 3 июля.
Цаленджиха – родина поэта, эссеиста, художника-графика Терентия Квирквелия, больше известного под литературным псевдонимом Терентий Гранели.
© National Library of Georgia / ტერენტი გრანელი
ტერენტი გრანელი - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
ტერენტი გრანელი
© National Library of Georgia /
Фестиваль обещает обширную программу. Местные жители и гости смогут посетить дискуссии, презентации книг, публичные лекции и встречи с современными грузинскими писателями. Также пройдет выставка-продажа книг с участием 20 издательств.
Кроме того, в рамках фестиваля 3 июля планируется обсуждение библиотечной реформы с библиотекарями Цаленджихского муниципалитета.
Выставка станковой живописи пройдет в Тбилиси >>>
На заключительном мероприятии будет вручена специальная награда фестиваля за особый вклад в литературу.
Организаторы фестиваля – Ассоциация издателей и распространителей книг Грузии, мэрия муниципалитета Цаленджиха.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0