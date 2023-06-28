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Ярмарки и встречи с писателями: Цаленджиха примет литературный фестиваль
Ярмарки и встречи с писателями: Цаленджиха примет литературный фестиваль
На фестивале будет вручена специальная награда за особый вклад в литературу 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T13:19+0400
2023-06-28T13:19+0400
2023-06-28T13:19+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Второй по счету литературный фестиваль "Гранели", который посвящен культовому грузинскому поэту Терентию Гранели, пройдет в городе Цаленджиха (регион Самегрело - Земо Сванети) 2 и 3 июля. Цаленджиха – родина поэта, эссеиста, художника-графика Терентия Квирквелия, больше известного под литературным псевдонимом Терентий Гранели. Фестиваль обещает обширную программу. Местные жители и гости смогут посетить дискуссии, презентации книг, публичные лекции и встречи с современными грузинскими писателями. Также пройдет выставка-продажа книг с участием 20 издательств. Кроме того, в рамках фестиваля 3 июля планируется обсуждение библиотечной реформы с библиотекарями Цаленджихского муниципалитета. Выставка станковой живописи пройдет в Тбилиси >>>На заключительном мероприятии будет вручена специальная награда фестиваля за особый вклад в литературу. Организаторы фестиваля – Ассоциация издателей и распространителей книг Грузии, мэрия муниципалитета Цаленджиха. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>>
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анонсы , терентий гранели, самегрело, культурная жизнь грузии, культура, грузия
анонсы , терентий гранели, самегрело, культурная жизнь грузии, культура, грузия
Ярмарки и встречи с писателями: Цаленджиха примет литературный фестиваль
На фестивале будет вручена специальная награда за особый вклад в литературу
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Второй по счету литературный фестиваль "Гранели", который посвящен культовому грузинскому поэту Терентию Гранели, пройдет в городе Цаленджиха (регион Самегрело - Земо Сванети) 2 и 3 июля.
Цаленджиха – родина поэта, эссеиста, художника-графика Терентия Квирквелия, больше известного под литературным псевдонимом Терентий Гранели.
Фестиваль обещает обширную программу. Местные жители и гости смогут посетить дискуссии, презентации книг, публичные лекции и встречи с современными грузинскими писателями. Также пройдет выставка-продажа книг с участием 20 издательств.
Кроме того, в рамках фестиваля 3 июля планируется обсуждение библиотечной реформы с библиотекарями Цаленджихского муниципалитета.
На заключительном мероприятии будет вручена специальная награда фестиваля за особый вклад в литературу.
Организаторы фестиваля – Ассоциация издателей и распространителей книг Грузии, мэрия муниципалитета Цаленджиха.