https://sputnik-georgia.ru/20230629/armeniya-nashla-alternativu-paromnoy-pereprave-port-kavkaz--poti-279097841.html

Армения нашла альтернативу паромной переправе порт Кавказ – Поти

Армения нашла альтернативу паромной переправе порт Кавказ – Поти

Судно Haci Musa Ucak под флагом Палау (IMO 9128544) в апреле совершило два коммерческих рейса между Новороссийском и Батуми 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T16:16+0400

2023-06-29T16:16+0400

2023-06-29T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Контейнерные перевозки из Новороссийска в Батуми – достойная альтернатива паромной переправе порт Поти – порт Кавказ. Об этом генеральный директор ЮКЖД Алексей Мельников заявил на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Армения.Ранее стало известно, что в Армении запускают мультимодальный тип перевозок с подключением морского транспорта. Пилотный рейс по морю из Новороссийска в Батуми был успешно выполнен в апреле, и у него есть все шансы стать регулярным.По его словам, контейнер – универсальный вид хранения, емкость, которая позволяет минимизировать усилия по перегрузке между различными видами подвижного состава.Что касается скидок на паромные перевозки, то Мельников отметил, что они сохранены и на территории РЖД, на территории Грузии и Армении.Он напомнил, что ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога с 1 декабря 2018 года приостановила паромное сообщение по маршруту порт Поти – порт Кавказ. Решение компании было продиктовано сокращением объемов грузоперевозок в этом направлении.В Грузии опровергли начало регулярных грузоперевозок между Батуми и Новороссийском >>"Черное море достаточно бурное, коварное, бывают шторма, а стабильность перевозки – залог доверия со стороны партнеров, которые, в свою очередь, доверяют нам свой груз", – сказал Мельников.Согласно информации Агентства морского транспорта Грузии, судно Haci Musa Ucak под флагом Палау (IMO 9128544) в апреле совершило два коммерческих рейса между Новороссийском и Батуми.Напомним, запуск паромного сообщения по маршруту порт Поти – порт Кавказ с 15 июня власти Армении анонсировали еще в мае прошлого года. Оператором парома была выбрана местная логистическая компания C&M International, которая должна была осуществлять рейсы из порта Поти в порт Кавказ и обратно дважды в неделю. Вместимость парома составляет 50 грузовиков и 40 вагонов. При этом армянское правительство выразило готовность субсидировать паромные расходы первые 6 месяцев.Тогда это вызвало огромный интерес со стороны армянских импортеров и экспортеров, а также российских компаний. Руководство страны заявило, что паромом смогут воспользоваться экспортеры фруктов и овощей, у которых в зависимости от сезона увеличиваются перевозки в Россию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, юкжд, батуми, армения, поти, агентство морского транспорта, грузино-армянские отношения