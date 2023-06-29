https://sputnik-georgia.ru/20230629/grazhdane-otkazyvayutsya-sozdavat-koalitsiyu-s-natsionalnym-dvizheniem-279079107.html

"Граждане" отказываются создавать коалицию с "Национальным движением"

"Граждане" отказываются создавать коалицию с "Национальным движением"

Единение оппозиции – "аджапсандал", где на самом деле каждый за себя, считает Элисашвили 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T12:09+0400

2023-06-29T12:09+0400

2023-06-29T12:33+0400

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леван хабеишвили

георгий вашадзе

единое национальное движение

сгб

партия "граждане"

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Оппозиционная партия "Граждане" не собирается вступать в объединение с "Единым национальным движением" к предстоящим парламентским выборам 2024 года, заявил лидер партии Алеко Элисашвили.Готовность к сотрудничеству с мелкими политическими силами озвучил председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили еще в начале июня.По его оценке, сегодня "Национальное движение" превратилось в карикатуру. А псевдоединение оппозиции – "аджапсандал", где на самом деле каждый за себя, добавил Элисашвили.О своем отказе сотрудничать с "Единым национальным движением" одними из первых заявили партия экс-премьера Гахария "За Грузию" и партия "Гирчи". А вот готовность к сотрудничеству со всеми прозападными силами выразил лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе. "Сейчас это не имеет смысла" - оппозиционер о создание коалиции в Грузии>>Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, алеко элисашвили, леван хабеишвили, георгий вашадзе, единое национальное движение, сгб, партия "граждане"