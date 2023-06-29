https://sputnik-georgia.ru/20230629/grazhdane-otkazyvayutsya-sozdavat-koalitsiyu-s-natsionalnym-dvizheniem-279079107.html
"Граждане" отказываются создавать коалицию с "Национальным движением"
"Граждане" отказываются создавать коалицию с "Национальным движением"
Единение оппозиции – "аджапсандал", где на самом деле каждый за себя, считает Элисашвили 29.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-29T12:09+0400
2023-06-29T12:09+0400
2023-06-29T12:33+0400
политика
новости
грузия
алеко элисашвили
леван хабеишвили
георгий вашадзе
единое национальное движение
сгб
партия "граждане"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1e/251324658_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0cf17fd6d2696ee7809bb068eb9e907c.jpg
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Оппозиционная партия "Граждане" не собирается вступать в объединение с "Единым национальным движением" к предстоящим парламентским выборам 2024 года, заявил лидер партии Алеко Элисашвили.Готовность к сотрудничеству с мелкими политическими силами озвучил председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили еще в начале июня.По его оценке, сегодня "Национальное движение" превратилось в карикатуру. А псевдоединение оппозиции – "аджапсандал", где на самом деле каждый за себя, добавил Элисашвили.О своем отказе сотрудничать с "Единым национальным движением" одними из первых заявили партия экс-премьера Гахария "За Грузию" и партия "Гирчи". А вот готовность к сотрудничеству со всеми прозападными силами выразил лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе. "Сейчас это не имеет смысла" - оппозиционер о создание коалиции в Грузии>>Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1e/251324658_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a14dd24f5bc497b8ef3a08fe4651ff97.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, алеко элисашвили, леван хабеишвили, георгий вашадзе, единое национальное движение, сгб, партия "граждане"
политика, новости, грузия, алеко элисашвили, леван хабеишвили, георгий вашадзе, единое национальное движение, сгб, партия "граждане"
"Граждане" отказываются создавать коалицию с "Национальным движением"
12:09 29.06.2023 (обновлено: 12:33 29.06.2023)
Единение оппозиции – "аджапсандал", где на самом деле каждый за себя, считает Элисашвили
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Оппозиционная партия "Граждане" не собирается вступать в объединение с "Единым национальным движением" к предстоящим парламентским выборам 2024 года, заявил лидер партии Алеко Элисашвили.
Готовность к сотрудничеству с мелкими политическими силами озвучил председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили еще в начале июня.
"Я не собираюсь участвовать в чем-то подобном. Я не имею никакого отношения к партиям, привязанным к "Национальному движению", – сказал политик в эфире телеканала "PalitraNews".
По его оценке, сегодня "Национальное движение" превратилось в карикатуру. А псевдоединение оппозиции – "аджапсандал", где на самом деле каждый за себя, добавил Элисашвили.
О своем отказе сотрудничать с "Единым национальным движением" одними из первых заявили партия экс-премьера Гахария "За Грузию" и партия "Гирчи". А вот готовность к сотрудничеству со всеми прозападными силами выразил лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.
Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.