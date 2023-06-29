https://sputnik-georgia.ru/20230629/gruzinskoe-zemlyachestvo-stroit-khram-svyatoy-nino-v-kislovodske-279106806.html

Грузинское землячество строит храм Святой Нино в Кисловодске

Грузинское землячество строит храм Святой Нино в Кисловодске

В перспективе в городе планируется открытие и учебного центра, где желающие смогут обучиться грузинскому языку 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T22:25+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Первый грузинский храм Святой Нино строят в Кисловодске, которым занимается грузинское землячество, об этом говорится в сюжете председателя организации "Объединения правозащитников" Николоза Мжаванадзе. Николоз Мжаванадзе посетил Ставропольский край в связи с 240-летием подписания Георгиевского трактата, который был заключен в 1783 году в крепости Святого Георгия, ныне город в Ставропольском крае. Россия и Грузия подписали Георгиевский трактат, установивший российский протекторат над Восточной Грузией. Как в сюжете отметил Петре Лобжанидзе, возглавляющий общину грузин Кисловодска, подвижником строительства храма стал президент Грузинской ФНКА в России Давид Цецхладзе. Храм строится на участке земли площадью в 5 га. Лобжанидзе отметил, что во время поездки в Грузию несколько лет назад кисловодская делегация также получила благословление Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго, после чего началось строительство храма. "Сегодня строительство, вы видите, ведется. Осталось поднять стены и уже накрыть купола. Дальше потихоньку пойдут внутренние работы. Помогают все наши городские грузины, русское население, армяне, дагестанцы, карачаевцы – все национальности помогают в этом строительстве", – сказал Лобжанидзе. Лучше пусть в Грузии работает "Вкусно и точка", а не McDonald's – Мжаванадзе >>В перспективе здесь планируется открытие и учебного центра, где желающие смогут обучиться грузинскому языку. "Это будет один культурный, духовный и просветительский центр, потому что территория позволяет", – говорит Мжаванадзе. В городе Кисловодске проживает до двух тысяч грузин. Всего в Ставропольском крае проживает до 4-5 тысяч грузин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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