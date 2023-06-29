https://sputnik-georgia.ru/20230629/-luchshe-pust-v-gruzii-rabotaet-vkusno-i-tochka-a-ne-mcdonalds--mzhavanadze-279102695.html

Лучше пусть в Грузии работает "Вкусно и точка", а не McDonald's – Мжаванадзе

Лучше пусть в Грузии работает "Вкусно и точка", а не McDonald's – Мжаванадзе

В Грузии произошел скандал, связанный с ЛГБТ-пропагандой в McDonald's 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T18:40+0400

2023-06-29T18:40+0400

2023-06-29T18:43+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. В Грузии хотят отказаться от сети ресторанов быстрого питания McDonald's, пропагандирующих ЛГБТ тематику, и открыть российскую версию "Вкусно и точка", об этом сказал председатель организации "Объединения правозащитников" Николоз Мжаванадзе в своем сюжете, снятом в России. Николоз Мжаванадзе посетил Ставропольский край в связи с 240-летием подписания Георгиевского трактата, который был заключен в 1783 году в крепости Святого Георгия, ныне город в Ставропольском крае. В один из съемочных дней Мжаванадзе посетил сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка", которая появилась в России после ухода McDonald's. Мжаванадзе выразил надежду, что в Грузии появится "Вкусно и точка", отметив, что американская сеть ресторанов занимается активной ЛГБТ-пропагандой. ЛГБТ-пропаганда McDonald's аморальная – премьер Грузии>>Мжаванадзе напомнил о недавнем скандале, который разразился после того, как в детском меню Happy Meal появилась подарочная книга, в которой рассказывается о жизни британского музыканта Элтона Джона, в том числе о браке с Дэвидом Фернишем и их детях. Автор призывал передать книгу другому и тем самым "подарить жизнь читателю". "Вы прекрасно знаете, какую кампанию начал гей-активист Темур Чкония (глава McDonald's в Грузии) в отношении несовершеннолетних. Вы видите, что в Грузии идет гей-пропаганда. Сегодня детей уже опасно водить в McDonald's, поэтому по нашему решению, выбору было бы лучше, чтобы McDonald's покинул Грузию и открылась российская компания "Вкусно и точка", – сказал Мжаванадзе. В сюжете Мжаванадзе лично посетил один из ресторанов, попробовав продукцию. Политик отметил, что еда ничуть не уступает американской версии, а может даже и лучше. В завершение Мжаванадзе подчеркнул, что не имеет ничего против американских компаний, которые не пропагандируют ЛГБТ. Более того, "чем больше компаний будет в Грузии, тем лучше будет экономике Грузии", отметил Мжаванадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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