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Итоги матчей 28 июня молодежного Евро-2023 по футболу

Итоги матчей 28 июня молодежного Евро-2023 по футболу

Итоги заключительного игрового дня 3-го тура Молодежного чемпионата Европы по футболу, проходящего в Грузии и Румынии 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T10:46+0400

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Грппа CАнглия U21 2-0 Германия U21В Батуми на стадионе "Аджарабет Арена" состоялся матч сборной Англии U21 и Германии U21.Англия после 2 туров обеспечила себе 1 место в группе, немцам нужна была только победа, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф.На 4 минуте Джейкоб Рэмзи отдал голевую передачу на своего одноклубника по Астон-Вилле Кэмерона Арчера, англичане повели в счете – 1-0.На 21 минуте Харви Эллиот удвоил преимущество сборной Англии – 2-0.Второй тайм прошел в обоюдоострой борьбе, но голов зрители больше не увидели.Англия с 9 очками выходит в 1/4 Евро U21. Немцы покидают турнир.Сборная Англии U21 в 1/4 сыграет со сборной Португалии U21.Израиль U21 1-0 Чехия U21Игра проходила в Кутаиси на стадионе им. Рамаза Шенгелия.Чехов устраивала ничья в этой встрече, израильтянам нужна была только победа.В первом тайме результативными действиями игроки не отметились. Исход игры решил один гол. На 82 минуте сборная Израиля вышла вперед, мяч в сетку отправил Омри Ганделман, принеся свой стране выход в плей-офф Молодежного чемпионата Европы.Сборная Израиля встретится со сборной Грузией в 1/4 финала. Группа DИталия U21 0-1 Норвегия U21Матч проходил в Румынии на стадионе Клуж-Арена.Первый тайм прошел с преимуществом итальянцев, они нанесли шесть ударов по воротам, норвежцы ответили двумя. Но голов в 1й- половине встречи не случилось.Второй тайм начался с атак итальянцев, но гол забили норвежцы. На 65 минуте нападающий Салернитаны Эрик Ботхейм поразил сетку ворот, норвежцы повели – 0-1.Как не пытались итальянцы отыграться, ничего у них не получилось. Сборная Норвегии набрала 3 очка, обе команды не вышли в плей-офф из-за разницы мячей.Швейцария U21 1-4 Франция U21На стадионе им. Константина Рэдулеску в Румынии проходил заключительный матч группы D.На 16 минуте французы получили право на 11-метровый удар, который реализовал Амин Гуири. 0-1.Швейцарцы отыгрались на 35 минуте. Дэн Ндойе отличился.Во втором тайме забивали только французы.На 65 минуте забил Брэдли Барколя – 1-2. На 76 минуте после передачи Амина Гуири мяч в сетку ворот отправил Райан Шерки.На 81 минуте французы довели счет до разгромного, Брэдли Барколя ассистирует, Максенс Какере забивает – 1-4.Сборная Франции U21 выходит в плей-офф с 1-го места и встретится со сборной Украины U21.Но самое любопытное, что сборная Швейцарии U21 тоже вышла в 1/4 Евро U21, поскольку по разнице мячей в личных встречах обогнала сборную Италии U21 и сборную Норвегии U21. Швейцарцы сыграют с испанцами в плей-офф.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, румыния, молодежный чемпионат европы по футболу 2023, футбол