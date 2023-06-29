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Итоги матчей 28 июня молодежного Евро-2023 по футболу
Итоги матчей 28 июня молодежного Евро-2023 по футболу
Итоги заключительного игрового дня 3-го тура Молодежного чемпионата Европы по футболу, проходящего в Грузии и Румынии 29.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-29T10:46+0400
2023-06-29T11:13+0400
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Грппа CАнглия U21 2-0 Германия U21В Батуми на стадионе "Аджарабет Арена" состоялся матч сборной Англии U21 и Германии U21.Англия после 2 туров обеспечила себе 1 место в группе, немцам нужна была только победа, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф.На 4 минуте Джейкоб Рэмзи отдал голевую передачу на своего одноклубника по Астон-Вилле Кэмерона Арчера, англичане повели в счете – 1-0.На 21 минуте Харви Эллиот удвоил преимущество сборной Англии – 2-0.Второй тайм прошел в обоюдоострой борьбе, но голов зрители больше не увидели.Англия с 9 очками выходит в 1/4 Евро U21. Немцы покидают турнир.Сборная Англии U21 в 1/4 сыграет со сборной Португалии U21.Израиль U21 1-0 Чехия U21Игра проходила в Кутаиси на стадионе им. Рамаза Шенгелия.Чехов устраивала ничья в этой встрече, израильтянам нужна была только победа.В первом тайме результативными действиями игроки не отметились. Исход игры решил один гол. На 82 минуте сборная Израиля вышла вперед, мяч в сетку отправил Омри Ганделман, принеся свой стране выход в плей-офф Молодежного чемпионата Европы.Сборная Израиля встретится со сборной Грузией в 1/4 финала. Группа DИталия U21 0-1 Норвегия U21Матч проходил в Румынии на стадионе Клуж-Арена.Первый тайм прошел с преимуществом итальянцев, они нанесли шесть ударов по воротам, норвежцы ответили двумя. Но голов в 1й- половине встречи не случилось.Второй тайм начался с атак итальянцев, но гол забили норвежцы. На 65 минуте нападающий Салернитаны Эрик Ботхейм поразил сетку ворот, норвежцы повели – 0-1.Как не пытались итальянцы отыграться, ничего у них не получилось. Сборная Норвегии набрала 3 очка, обе команды не вышли в плей-офф из-за разницы мячей.Швейцария U21 1-4 Франция U21На стадионе им. Константина Рэдулеску в Румынии проходил заключительный матч группы D.На 16 минуте французы получили право на 11-метровый удар, который реализовал Амин Гуири. 0-1.Швейцарцы отыгрались на 35 минуте. Дэн Ндойе отличился.Во втором тайме забивали только французы.На 65 минуте забил Брэдли Барколя – 1-2. На 76 минуте после передачи Амина Гуири мяч в сетку ворот отправил Райан Шерки.На 81 минуте французы довели счет до разгромного, Брэдли Барколя ассистирует, Максенс Какере забивает – 1-4.Сборная Франции U21 выходит в плей-офф с 1-го места и встретится со сборной Украины U21.Но самое любопытное, что сборная Швейцарии U21 тоже вышла в 1/4 Евро U21, поскольку по разнице мячей в личных встречах обогнала сборную Италии U21 и сборную Норвегии U21. Швейцарцы сыграют с испанцами в плей-офф.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, румыния, молодежный чемпионат европы по футболу 2023, футбол
спорт, грузия, новости, румыния, молодежный чемпионат европы по футболу 2023, футбол

Итоги матчей 28 июня молодежного Евро-2023 по футболу

10:46 29.06.2023 (обновлено: 11:13 29.06.2023)
© Courtesy of Georgian Football Federation Молодежный чемпионат Европы по футболу в Грузии
Молодежный чемпионат Европы по футболу в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 29.06.2023
© Courtesy of Georgian Football Federation
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Итоги заключительного игрового дня 3-го тура Молодежного чемпионата Европы по футболу, проходящего в Грузии и Румынии
Грппа C

Англия U21 2-0 Германия U21

В Батуми на стадионе "Аджарабет Арена" состоялся матч сборной Англии U21 и Германии U21.

Англия после 2 туров обеспечила себе 1 место в группе, немцам нужна была только победа, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф.

На 4 минуте Джейкоб Рэмзи отдал голевую передачу на своего одноклубника по Астон-Вилле Кэмерона Арчера, англичане повели в счете – 1-0.

На 21 минуте Харви Эллиот удвоил преимущество сборной Англии – 2-0.

Второй тайм прошел в обоюдоострой борьбе, но голов зрители больше не увидели.

Англия с 9 очками выходит в 1/4 Евро U21. Немцы покидают турнир.

Сборная Англии U21 в 1/4 сыграет со сборной Португалии U21.

Израиль U21 1-0 Чехия U21

Игра проходила в Кутаиси на стадионе им. Рамаза Шенгелия.

Чехов устраивала ничья в этой встрече, израильтянам нужна была только победа.

В первом тайме результативными действиями игроки не отметились.

Исход игры решил один гол. На 82 минуте сборная Израиля вышла вперед, мяч в сетку отправил Омри Ганделман, принеся свой стране выход в плей-офф Молодежного чемпионата Европы.

Сборная Израиля встретится со сборной Грузией в 1/4 финала.

Группа D

Италия U21 0-1 Норвегия U21

Матч проходил в Румынии на стадионе Клуж-Арена.

Первый тайм прошел с преимуществом итальянцев, они нанесли шесть ударов по воротам, норвежцы ответили двумя. Но голов в 1й- половине встречи не случилось.

Второй тайм начался с атак итальянцев, но гол забили норвежцы.

На 65 минуте нападающий Салернитаны Эрик Ботхейм поразил сетку ворот, норвежцы повели – 0-1.

Как не пытались итальянцы отыграться, ничего у них не получилось. Сборная Норвегии набрала 3 очка, обе команды не вышли в плей-офф из-за разницы мячей.

Швейцария U21 1-4 Франция U21

На стадионе им. Константина Рэдулеску в Румынии проходил заключительный матч группы D.

На 16 минуте французы получили право на 11-метровый удар, который реализовал Амин Гуири. 0-1.

Швейцарцы отыгрались на 35 минуте. Дэн Ндойе отличился.

Во втором тайме забивали только французы.

На 65 минуте забил Брэдли Барколя – 1-2. На 76 минуте после передачи Амина Гуири мяч в сетку ворот отправил Райан Шерки.

На 81 минуте французы довели счет до разгромного, Брэдли Барколя ассистирует, Максенс Какере забивает – 1-4.

Сборная Франции U21 выходит в плей-офф с 1-го места и встретится со сборной Украины U21.

Но самое любопытное, что сборная Швейцарии U21 тоже вышла в 1/4 Евро U21, поскольку по разнице мячей в личных встречах обогнала сборную Италии U21 и сборную Норвегии U21.
Швейцарцы сыграют с испанцами в плей-офф.
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