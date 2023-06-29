Итоги матчей 28 июня молодежного Евро-2023 по футболу
10:46 29.06.2023 (обновлено: 11:13 29.06.2023)
© Courtesy of Georgian Football Federation Молодежный чемпионат Европы по футболу в Грузии
© Courtesy of Georgian Football Federation
Итоги заключительного игрового дня 3-го тура Молодежного чемпионата Европы по футболу, проходящего в Грузии и Румынии
Грппа C
Англия U21 2-0 Германия U21
В Батуми на стадионе "Аджарабет Арена" состоялся матч сборной Англии U21 и Германии U21.
Англия после 2 туров обеспечила себе 1 место в группе, немцам нужна была только победа, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф.
На 4 минуте Джейкоб Рэмзи отдал голевую передачу на своего одноклубника по Астон-Вилле Кэмерона Арчера, англичане повели в счете – 1-0.
На 21 минуте Харви Эллиот удвоил преимущество сборной Англии – 2-0.
Второй тайм прошел в обоюдоострой борьбе, но голов зрители больше не увидели.
Англия с 9 очками выходит в 1/4 Евро U21. Немцы покидают турнир.
Сборная Англии U21 в 1/4 сыграет со сборной Португалии U21.
Англия U21 2-0 Германия U21
В Батуми на стадионе "Аджарабет Арена" состоялся матч сборной Англии U21 и Германии U21.
Англия после 2 туров обеспечила себе 1 место в группе, немцам нужна была только победа, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф.
На 4 минуте Джейкоб Рэмзи отдал голевую передачу на своего одноклубника по Астон-Вилле Кэмерона Арчера, англичане повели в счете – 1-0.
На 21 минуте Харви Эллиот удвоил преимущество сборной Англии – 2-0.
Второй тайм прошел в обоюдоострой борьбе, но голов зрители больше не увидели.
Англия с 9 очками выходит в 1/4 Евро U21. Немцы покидают турнир.
Сборная Англии U21 в 1/4 сыграет со сборной Португалии U21.
Израиль U21 1-0 Чехия U21
Игра проходила в Кутаиси на стадионе им. Рамаза Шенгелия.
Чехов устраивала ничья в этой встрече, израильтянам нужна была только победа.
В первом тайме результативными действиями игроки не отметились.
Исход игры решил один гол. На 82 минуте сборная Израиля вышла вперед, мяч в сетку отправил Омри Ганделман, принеся свой стране выход в плей-офф Молодежного чемпионата Европы.
Сборная Израиля встретится со сборной Грузией в 1/4 финала.
Группа D
Италия U21 0-1 Норвегия U21
Матч проходил в Румынии на стадионе Клуж-Арена.
Первый тайм прошел с преимуществом итальянцев, они нанесли шесть ударов по воротам, норвежцы ответили двумя. Но голов в 1й- половине встречи не случилось.
Второй тайм начался с атак итальянцев, но гол забили норвежцы.
На 65 минуте нападающий Салернитаны Эрик Ботхейм поразил сетку ворот, норвежцы повели – 0-1.
Как не пытались итальянцы отыграться, ничего у них не получилось. Сборная Норвегии набрала 3 очка, обе команды не вышли в плей-офф из-за разницы мячей.
Швейцария U21 1-4 Франция U21
На стадионе им. Константина Рэдулеску в Румынии проходил заключительный матч группы D.
На 16 минуте французы получили право на 11-метровый удар, который реализовал Амин Гуири. 0-1.
Швейцарцы отыгрались на 35 минуте. Дэн Ндойе отличился.
Во втором тайме забивали только французы.
На 65 минуте забил Брэдли Барколя – 1-2. На 76 минуте после передачи Амина Гуири мяч в сетку ворот отправил Райан Шерки.
На 81 минуте французы довели счет до разгромного, Брэдли Барколя ассистирует, Максенс Какере забивает – 1-4.
Сборная Франции U21 выходит в плей-офф с 1-го места и встретится со сборной Украины U21.
Но самое любопытное, что сборная Швейцарии U21 тоже вышла в 1/4 Евро U21, поскольку по разнице мячей в личных встречах обогнала сборную Италии U21 и сборную Норвегии U21.
Швейцарцы сыграют с испанцами в плей-офф.