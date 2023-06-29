https://sputnik-georgia.ru/20230629/kakie-zabolevaniya-privodyat-k-smertnosti-v-gruzii---novye-dannye-279093909.html

Какие заболевания приводят к смертности в Грузии – новые данные

Какие заболевания приводят к смертности в Грузии – новые данные

Последствия осложнений после коронавируса больше не входят в основные причины смертности в Грузии 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T14:55+0400

2023-06-29T14:55+0400

2023-06-29T15:13+0400

грузия

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общество

национальная служба статистики грузии "сакстат"

сакстат

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Смертность в Грузии в 2022 году снизилась по сравнению с предыдущим годом: в стране умерло 49 118 человек, что на 18% меньше, чем в 2021 году, сообщили в Национальной службе статистики ("Сакстат").Основной причиной смерти, как и в прошлые годы, остаются болезни, связанные с системой кровообращения (35,9%) и опухолевые заболевания (9,2%). Смертность на рабочих местах в Грузии снизилась>>Согласно данным Национальной службы статистики, основной причиной смерти среди детей до пяти лет являются нарушения, обнаруженные в перинатальном периоде. В возрасте от 5 до 39 лет доминируют травмы, отравления и различные последствия внешнего воздействия, поскольку среди лиц этой возрастной категории вероятность несчастных случаев более высокая. От 40 лет и выше преобладают заболевания системы кровообращения и опухоль. Статистика причин смертности в Грузии в 2022 году выглядит следующим образом: Что касается коронавируса, то в 2021 году от последствия заболевания умерли 11 268 человек, а в 2022-м – 2 632.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, национальная служба статистики грузии "сакстат", сакстат