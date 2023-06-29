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Грузия не обсуждает вопрос восстановления ж/д сообщения с Россией – Папуашвили
Грузия не обсуждает вопрос восстановления ж/д сообщения с Россией – Папуашвили
Железнодорожного сообщения между Грузией и Россией нет с начала 1990-х годов 29.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-29T16:58+0400
2023-06-29T16:58+0400
2023-06-29T18:00+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Нет ничего нового в позиции России и ее желании открыть железную дорогу, которая соединит страну с Арменией, но в Грузии вопрос возобновления сообщения не обсуждается, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя заявление представителя МИД России Марии Захаровой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 июня на еженедельном брифинге заявила, что Москва прилагает все усилия для реализации масштабной дорожной карты по открытию железнодорожного движения из России в Армению. Железнодорожное сообщение РФ с Арменией возможно только через Грузию.Распространившаяся информация о том, что якобы за закрытыми дверьми между Россией и Грузией идут переговоры по данному вопросу, является ложью и конспирологией, как, к примеру, разговоры о том, что осужденного экс-президента страны Михаила Саакашвили, отбывающего наказание в Грузии, пытают, или о том, что страна помогает России обходить международные санкции. Железнодорожного сообщения между Грузией и Россией нет с начала 1990-х годов, когда Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южной Осетией).Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, мария захарова, шалва папуашвили, мид россии, тбилиси, москва, армения, грузино-российские отношения, парламент грузии
грузия, политика, новости, мария захарова, шалва папуашвили, мид россии, тбилиси, москва, армения, грузино-российские отношения, парламент грузии
Грузия не обсуждает вопрос восстановления ж/д сообщения с Россией – Папуашвили
16:58 29.06.2023 (обновлено: 18:00 29.06.2023)
Железнодорожного сообщения между Грузией и Россией нет с начала 1990-х годов
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Нет ничего нового в позиции России и ее желании открыть железную дорогу, которая соединит страну с Арменией, но в Грузии вопрос возобновления сообщения не обсуждается, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя заявление представителя МИД России Марии Захаровой.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 июня на еженедельном брифинге заявила, что Москва прилагает все усилия для реализации масштабной дорожной карты по открытию железнодорожного движения из России в Армению. Железнодорожное сообщение РФ с Арменией возможно только через Грузию.
"Нет ничего нового в позиции России, что она хочет железную дорогу, и нет ничего нового в позиции Грузии, что этот вопрос не обсуждается, это данность", – заявил Папуашвили.
Распространившаяся информация о том, что якобы за закрытыми дверьми между Россией и Грузией идут переговоры по данному вопросу, является ложью и конспирологией, как, к примеру, разговоры о том, что осужденного экс-президента страны Михаила Саакашвили, отбывающего наказание в Грузии, пытают, или о том, что страна помогает России обходить международные санкции.
"Мы действуем исходя из нашей политики и интересов нашей страны", – подчеркнул спикер парламента.
Железнодорожного сообщения между Грузией и Россией нет с начала 1990-х годов, когда Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южной Осетией).
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.