https://sputnik-georgia.ru/20230629/rozhdestvo-ioanna-predtechi-2023-data-prazdnika-po-tserkovnomu-kalendaryu-279103006.html

Рождество Иоанна Предтечи 2023: дата праздника по церковному календарю

Рождество Иоанна Предтечи 2023: дата праздника по церковному календарю

Рождество Иоанна Предтечи, Крестителя Господня, один из пяти великих праздников церковного календаря, который православные ежегодно празднуют в июле 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T19:19+0400

2023-06-29T19:19+0400

2023-06-29T19:19+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

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Память Иоанна Предтечи – самого почитаемого после Пресвятой Богородицы святого – церковь чтит семь раз в году. Какого числа отмечают Рождество Иоанна Предтечи в 2023-м по церковному календарю, читайте в Sputnik Грузия. Рождество Иоанна Предтечи Рождество Крестителя Господня предсказал пророк Исая еще за 700 лет до его рождения, а евангелие от Луки рассказывает о чудесном зачатии и рождении Иоанна Предтечи. Будущий пророк родился в семье иудейского священника Захария в пригороде Иерусалима. По материнской линии Иоанн был родственником Спасителя, и родился он на шесть месяцев раньше Него. Родители Иоанна достигли старости, не имея детей, так как Елисавета, мать будущего пророка, была бесплодна. О рождении сына пожилому священнику возвестил архангел Гавриил в храме и велел назвать его Иоанном. Усомнившись в истинности пророчества, Захарий был лишен дара речи до момента, когда младенцу нужно было дать имя на восьмой день после рождества. Рождение долгожданного сына для пожилой четы явилось знамением Божьего всемогущества, указывающее на особую миссию новорожденного. Дата праздника по церковному календарю По церковному календарю Рождество Иоанна Предтечи православные ежегодно празднуют 7 июля. Следовательно, Рождество Иоанна Предтечи попадает всегда на Петровский пост, который завершается днем памяти первоверховных апостолов Петра и Павла – 12 июля. На праздник Рождества Иоанна Предтечи по монастырскому уставу разрешается кушать рыбу. По торжественности празднования и строю службы Рождество Иоанна Предтечи приближается к главным праздникам. В связи с такой выдающейся торжественностью в этот день из служб церковным уставом категорически исключается все заупокойное. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230606/den-obreteniya-glavy-ioanna-predtechi-molitvy-o-chem-prosyat-krestitelya-278323410.html

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религия , справки , календарь религиозных праздников