https://sputnik-georgia.ru/20230629/sbornaya-gruzii-po-futbolu-ukhudshila-pozitsiyu-v-reytinge-fifa-279100331.html

Сборная Грузии по футболу ухудшила позицию в рейтинге ФИФА

Сборная Грузии по футболу ухудшила позицию в рейтинге ФИФА

В рейтинге сборная Грузии по футболу располагается между командами Болгарии и Китая 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T17:59+0400

2023-06-29T17:59+0400

2023-06-29T17:59+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу опустилась на одну позицию в обновленном рейтинге ФИФА и занимает 78 место.В активе сборной Грузии 1 312,8 очка, и с этим показателем она располагается между Болгарией (1 315,48) и Китаем (1 304,78).С момента опубликования последнего рейтинга ФИФА в апреле сборная Грузии провела две игры в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы – с Монголией, в которой победила со счетом 2:1, а также с Шотландией, в которой проиграла со счетом 0:2.Календарь встреч сборной Грузии по футболу в отборочном турнире ЧЕ >>Женская сборная Грузии по футболу в рейтинге находится на 128 месте, поднявшись на одну позицию. Девушки расположились между сборными Зимбабве и Монголии.Лидерами рейтинга ФИФА среди мужчин являются сборные Аргентины, Франции и Бразилии, среди женщин – США, Германии и Швеции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, фифа, рейтинг фифа/кока-кола, футбол, сборная грузии по футболу