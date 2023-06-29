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Убедил сына избить несовершеннолетнего – прокуратура Грузии предъявила обвинение
Убедил сына избить несовершеннолетнего – прокуратура Грузии предъявила обвинение
Мужчина во время драки давал сыну указания, как бить пострадавшего 29.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-29T21:15+0400
2023-06-29T21:15+0400
происшествия
грузия
новости
горийский районный суд
прокуратура
каспский район
шида картли
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Каспского района (регион Шида Картли) в совершении насилия в отношении несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе ведомства. Следствие установило, что 26 июня 2023 года в Каспском районе обвиняемый, оскорбленный конфликтом, который произошел между несовершеннолетними, убедил своего несовершеннолетнего сына избить пострадавшего, а во время драки давал ему указания. Кроме того, он не позволял никому их разнять.Присяжные в Тбилиси признали обвиняемого виновным в убийстве знакомого&gt;&gt;Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого 27 июня. Ему предъявлено обвинение по статье "Насилие в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, причинившее ему физическое страдание", сообщили в прокуратуре.Прокуратура в установленный законом срок обратится в Горийский районный суд с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в виде лишения свободы. Следствие по уголовному делу продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, горийский районный суд, прокуратура, каспский район, шида картли
происшествия, грузия, новости, горийский районный суд, прокуратура, каспский район, шида картли

Убедил сына избить несовершеннолетнего – прокуратура Грузии предъявила обвинение

21:15 29.06.2023
© Sputnik / Levan Avlabreli / Прокуратура - символика
Прокуратура - символика - Sputnik Грузия, 1920, 29.06.2023
© Sputnik / Levan Avlabreli /
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Мужчина во время драки давал сыну указания, как бить пострадавшего
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Каспского района (регион Шида Картли) в совершении насилия в отношении несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе ведомства.
Следствие установило, что 26 июня 2023 года в Каспском районе обвиняемый, оскорбленный конфликтом, который произошел между несовершеннолетними, убедил своего несовершеннолетнего сына избить пострадавшего, а во время драки давал ему указания. Кроме того, он не позволял никому их разнять.
Присяжные в Тбилиси признали обвиняемого виновным в убийстве знакомого>>
Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого 27 июня. Ему предъявлено обвинение по статье "Насилие в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, причинившее ему физическое страдание", сообщили в прокуратуре.
Прокуратура в установленный законом срок обратится в Горийский районный суд с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в виде лишения свободы.
Следствие по уголовному делу продолжается.
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