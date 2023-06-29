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Убедил сына избить несовершеннолетнего – прокуратура Грузии предъявила обвинение
Убедил сына избить несовершеннолетнего – прокуратура Грузии предъявила обвинение
Мужчина во время драки давал сыну указания, как бить пострадавшего 29.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-29T21:15+0400
2023-06-29T21:15+0400
2023-06-29T21:15+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Каспского района (регион Шида Картли) в совершении насилия в отношении несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе ведомства. Следствие установило, что 26 июня 2023 года в Каспском районе обвиняемый, оскорбленный конфликтом, который произошел между несовершеннолетними, убедил своего несовершеннолетнего сына избить пострадавшего, а во время драки давал ему указания. Кроме того, он не позволял никому их разнять.Присяжные в Тбилиси признали обвиняемого виновным в убийстве знакомого>>Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого 27 июня. Ему предъявлено обвинение по статье "Насилие в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, причинившее ему физическое страдание", сообщили в прокуратуре.Прокуратура в установленный законом срок обратится в Горийский районный суд с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в виде лишения свободы. Следствие по уголовному делу продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, горийский районный суд, прокуратура, каспский район, шида картли
происшествия, грузия, новости, горийский районный суд, прокуратура, каспский район, шида картли
Убедил сына избить несовершеннолетнего – прокуратура Грузии предъявила обвинение
Мужчина во время драки давал сыну указания, как бить пострадавшего
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Каспского района (регион Шида Картли) в совершении насилия в отношении несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе ведомства.
Следствие установило, что 26 июня 2023 года в Каспском районе обвиняемый, оскорбленный конфликтом, который произошел между несовершеннолетними, убедил своего несовершеннолетнего сына избить пострадавшего, а во время драки давал ему указания. Кроме того, он не позволял никому их разнять.
Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого 27 июня. Ему предъявлено обвинение по статье "Насилие в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, причинившее ему физическое страдание", сообщили в прокуратуре
.
Прокуратура в установленный законом срок обратится в Горийский районный суд с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в виде лишения свободы.
Следствие по уголовному делу продолжается.