https://sputnik-georgia.ru/20230629/ubedil-syna-izbit-nesovershennoletnego--prokuratura-gruzii-predyavila-obvinenie-279103589.html

Убедил сына избить несовершеннолетнего – прокуратура Грузии предъявила обвинение

Убедил сына избить несовершеннолетнего – прокуратура Грузии предъявила обвинение

Мужчина во время драки давал сыну указания, как бить пострадавшего 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T21:15+0400

2023-06-29T21:15+0400

2023-06-29T21:15+0400

происшествия

грузия

новости

горийский районный суд

прокуратура

каспский район

шида картли

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Каспского района (регион Шида Картли) в совершении насилия в отношении несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе ведомства. Следствие установило, что 26 июня 2023 года в Каспском районе обвиняемый, оскорбленный конфликтом, который произошел между несовершеннолетними, убедил своего несовершеннолетнего сына избить пострадавшего, а во время драки давал ему указания. Кроме того, он не позволял никому их разнять.Присяжные в Тбилиси признали обвиняемого виновным в убийстве знакомого>>Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого 27 июня. Ему предъявлено обвинение по статье "Насилие в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, причинившее ему физическое страдание", сообщили в прокуратуре.Прокуратура в установленный законом срок обратится в Горийский районный суд с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в виде лишения свободы. Следствие по уголовному делу продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

каспский район

шида картли

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