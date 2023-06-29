https://sputnik-georgia.ru/20230629/uzhe-ofitsialno--davitashvili-budet-igrat-za-bordo-do-2027-goda-279091127.html
Уже официально – Давиташвили будет играть за "Бордо" до 2027 года
Уже официально – Давиташвили будет играть за "Бордо" до 2027 года
Зурико Давиташвили играет за "Бордо" с августа 2022 года 29.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-29T15:35+0400
2023-06-29T15:35+0400
2023-06-29T15:35+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Французский клуб "Бордо" воспользовался условиями опциона на покупку вингера сборной Грузии по футболу Зурико Давиташвили и подписал с ним полноценный контракт до 2027 года, сообщили в пресс-службе клуба. Клуб подписал контракт с Давиташвили на ближайшие четыре года. Руководство клуба желает Давиташвили успехов на молодежном чемпионате Европы, который проходит в Грузии и Румынии до 8 июля. Определился соперник сборной Грузии по футболу в 1/4 финала молодежного Евро 2023>>Зурико Давиташвили родился 15 февраля 2001 года в Тбилиси. Тренировался в тбилисской академии "Динамо". Свой дебютный матч в чемпионате Грузии он сыграл в сезоне 2017 года (6 матчей) в возрасте 16 лет. Играл в тбилисском "Локомотиве", после этого выступал в казанском "Рубине", волгоградском "Роторе" и тульском "Арсенале". В апреле 2022 года Зурико вернулся на родину и стал играть за батумское "Динамо". Давиташвили прибыл в Бордо в конце августа 2022 года, где стал важным игроком и провел 31 матч во всех соревнованиях. На его счету шесть голов и три голевые передачи.В 2018 году газета Guardian назвала игрока сборной Грузии в числе 60 лучших молодых игроков мира, а в начале 2020 года УЕФА включила Зурико Давиташвили в список 50 молодых талантов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, румыния, тбилиси, бордо, зурико давиташвили, молодежный чемпионат европы по футболу 2023
спорт, новости, грузия, румыния, тбилиси, бордо, зурико давиташвили, молодежный чемпионат европы по футболу 2023
Уже официально – Давиташвили будет играть за "Бордо" до 2027 года
Зурико Давиташвили играет за "Бордо" с августа 2022 года
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Французский клуб "Бордо" воспользовался условиями опциона на покупку вингера сборной Грузии по футболу Зурико Давиташвили и подписал с ним полноценный контракт до 2027 года, сообщили в пресс-службе клуба.
Клуб подписал контракт с Давиташвили на ближайшие четыре года.
"Бордо" воспользовался пунктом договора аренды, подписанного с батумским "Динамо" (Грузия), о трансферном выкупе. Затем Зурико подписал контракт на следующие четыре сезона. Теперь у него контракт до июня 2027 года", – сообщили в пресс-службе.
Руководство клуба желает Давиташвили успехов на молодежном чемпионате Европы, который проходит в Грузии и Румынии до 8 июля.
Зурико Давиташвили родился 15 февраля 2001 года в Тбилиси. Тренировался в тбилисской академии "Динамо". Свой дебютный матч в чемпионате Грузии он сыграл в сезоне 2017 года (6 матчей) в возрасте 16 лет. Играл в тбилисском "Локомотиве", после этого выступал в казанском "Рубине", волгоградском "Роторе" и тульском "Арсенале".
В апреле 2022 года Зурико вернулся на родину и стал играть за батумское "Динамо".
Давиташвили прибыл в Бордо в конце августа 2022 года, где стал важным игроком и провел 31 матч во всех соревнованиях. На его счету шесть голов и три голевые передачи.
В 2018 году газета Guardian назвала игрока сборной Грузии в числе 60 лучших молодых игроков мира, а в начале 2020 года УЕФА включила Зурико Давиташвили в список 50 молодых талантов.