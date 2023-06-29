https://sputnik-georgia.ru/20230629/opredelilsya-sopernik-sbornoy-gruzii-po-futbolu--v-14-finala-molodezhnogo-evro-2023-279079655.html

Определился соперник сборной Грузии по футболу в 1/4 финала молодежного Евро 2023

Определился соперник сборной Грузии по футболу в 1/4 финала молодежного Евро 2023

Все билеты на матч, который пройдет на стадионе "Динамо Арена", вмещающем 55 тысяч зрителей, раскупили за 12 часов 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T11:04+0400

2023-06-29T11:04+0400

2023-06-29T11:18+0400

спорт

грузия

новости

динамо арена

молодежный чемпионат европы по футболу 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/1d/279078855_0:129:2049:1281_1920x0_80_0_0_fd0edf54e6143798a67e1573bf396bd0.jpg

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Молодежная сборная Грузии в четвертьфинале Евро-2023 сыграет 1 июля с командой Израиля на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси, об этом стало известно после матчей последнего тура в группе С. Перед последним туром сборная Израиля была на последнем месте с командой Германии, набрав всего одно очко. В последнем матче группового этапа израильтяне обыграли сборную Чехии со счетом 1:0 и заняли второе место в группе с 4 очками. Изначально матч 1/4 финала должен был состояться на стадионе имени Михаила Месхи, но Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) учел интересы зрителей и перенес игру на "Динамо Арену", вместимость которого больше. Начало встречи в 20:00 по тбилисскому времени. Итоги матчей 28 июня молодежного Евро-2023 по футболу>>Примечательно, что все билеты на матч сборной Грузии 1/4 Евро-2023 были проданы в течение 12 часов. В групповом этапе молодежного Евро-2023 грузинская сборная заняла первое место в группе А, получившей название "группы смерти". Подопечные Рамаза Сванадзе обыграли сборную Португалии и сыграли вничью с командами Бельгии и Голландии. Что касается команды Порутгалии, которая заняла второе место в группе А, то она сыграет со сборной Англии. Молодежный чемпионат Европы по футболу до 21 года проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Уже 8 июля "Батуми Арена" примет финальный матч чемпионата Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, динамо арена, молодежный чемпионат европы по футболу 2023