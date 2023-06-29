https://sputnik-georgia.ru/20230629/opredelilsya-sopernik-sbornoy-gruzii-po-futbolu--v-14-finala-molodezhnogo-evro-2023-279079655.html
Определился соперник сборной Грузии по футболу в 1/4 финала молодежного Евро 2023
Определился соперник сборной Грузии по футболу в 1/4 финала молодежного Евро 2023
Все билеты на матч, который пройдет на стадионе "Динамо Арена", вмещающем 55 тысяч зрителей, раскупили за 12 часов 29.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-29T11:04+0400
2023-06-29T11:04+0400
2023-06-29T11:18+0400
спорт
грузия
новости
динамо арена
молодежный чемпионат европы по футболу 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/1d/279078855_0:129:2049:1281_1920x0_80_0_0_fd0edf54e6143798a67e1573bf396bd0.jpg
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Молодежная сборная Грузии в четвертьфинале Евро-2023 сыграет 1 июля с командой Израиля на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси, об этом стало известно после матчей последнего тура в группе С. Перед последним туром сборная Израиля была на последнем месте с командой Германии, набрав всего одно очко. В последнем матче группового этапа израильтяне обыграли сборную Чехии со счетом 1:0 и заняли второе место в группе с 4 очками. Изначально матч 1/4 финала должен был состояться на стадионе имени Михаила Месхи, но Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) учел интересы зрителей и перенес игру на "Динамо Арену", вместимость которого больше. Начало встречи в 20:00 по тбилисскому времени. Итоги матчей 28 июня молодежного Евро-2023 по футболу>>Примечательно, что все билеты на матч сборной Грузии 1/4 Евро-2023 были проданы в течение 12 часов. В групповом этапе молодежного Евро-2023 грузинская сборная заняла первое место в группе А, получившей название "группы смерти". Подопечные Рамаза Сванадзе обыграли сборную Португалии и сыграли вничью с командами Бельгии и Голландии. Что касается команды Порутгалии, которая заняла второе место в группе А, то она сыграет со сборной Англии. Молодежный чемпионат Европы по футболу до 21 года проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Уже 8 июля "Батуми Арена" примет финальный матч чемпионата Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/1d/279078855_84:0:1964:1410_1920x0_80_0_0_577a876b95604aa9d7b28dcd0ffaccab.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, динамо арена, молодежный чемпионат европы по футболу 2023
спорт, грузия, новости, динамо арена, молодежный чемпионат европы по футболу 2023
Определился соперник сборной Грузии по футболу в 1/4 финала молодежного Евро 2023
11:04 29.06.2023 (обновлено: 11:18 29.06.2023)
Все билеты на матч, который пройдет на стадионе "Динамо Арена", вмещающем 55 тысяч зрителей, раскупили за 12 часов
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Молодежная сборная Грузии в четвертьфинале Евро-2023 сыграет 1 июля с командой Израиля на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси, об этом стало известно после матчей последнего тура в группе С.
Перед последним туром сборная Израиля была на последнем месте с командой Германии, набрав всего одно очко. В последнем матче группового этапа израильтяне обыграли сборную Чехии со счетом 1:0 и заняли второе место в группе с 4 очками.
Изначально матч 1/4 финала должен был состояться на стадионе имени Михаила Месхи, но Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) учел интересы зрителей и перенес игру на "Динамо Арену", вместимость которого больше. Начало встречи в 20:00 по тбилисскому времени.
Примечательно, что все билеты на матч сборной Грузии 1/4 Евро-2023 были проданы в течение 12 часов.
В групповом этапе молодежного Евро-2023 грузинская сборная заняла первое место в группе А, получившей название "группы смерти". Подопечные Рамаза Сванадзе обыграли сборную Португалии и сыграли вничью с командами Бельгии и Голландии.
Что касается команды Порутгалии, которая заняла второе место в группе А, то она сыграет со сборной Англии.
Молодежный чемпионат Европы по футболу до 21 года проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Уже 8 июля "Батуми Арена" примет финальный матч чемпионата Европы.