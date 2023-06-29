https://sputnik-georgia.ru/20230629/v-gruziyu-pytalis-vvezti-kontrabandnoe-zoloto-i-serebro-279087934.html

В Грузию пытались ввезти контрабандное золото и серебро

В Грузию пытались ввезти контрабандное золото и серебро

Всего было изъято более 400 граммов золотых и 6,5 кг серебряных украшений 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T13:53+0400

2023-06-29T13:53+0400

2023-06-29T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли три факта ввоза в страну незадекларированных золотых и серебряных изделий в особо крупном размере на общую сумму в 52 968 лари (более 21 тысячи долларов США), сообщает пресс-служба Следственной службы Минфина Грузии. Следствием установлено, что в двух случаях незадекларированные ювелирные изделия из драгоценных металлов перевозились к таможенной границе с использованием тайников в грузовых и легковых автомобилях, а в одном случае ювелирные изделия обвиняемый перевозил прикрепив к телу.Стоимость золота превысила $2 тыс впервые за 10 месяцев>> Всего было изъято 405 граммов золотых и 6 528 граммов серебряных украшений. Следствие ведется по части первой и второй статьи УК Грузии "Нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии", которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет. Сотрудники следственной службы Министерства финансов Грузии действовали совместно с таможенным департаментом службы доходов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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