https://sputnik-georgia.ru/20230629/vitse-spiker-parlamenta-gruzii-podvel-itogi-vizita-spetspredstaviteley-po-sanktsiyam-279084108.html

Вице-спикер парламента Грузии подвел итоги визита спецпредставителей по санкциям

Вице-спикер парламента Грузии подвел итоги визита спецпредставителей по санкциям

Еще раз подтвердилось, что Грузия не была местом для обхода санкций, отметил политик 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T11:49+0400

2023-06-29T11:49+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Грузия не была и не будет местом для обхода Россией международных санкций, что доказали результаты визита спецпредставителей Евросоюза, США и Великобритании в Тбилиси, заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе. Часть грузинской оппозиции на фоне визита международных спецпредставителей по санкциям в Грузию обвинила власти в несоблюдении международных санкций в отношении России. Поводом послужило заявление главы Федеральной таможенной службы РФ Руслана Давыдова, который назвал увеличение пропускной способности ТПП "Верхний Ларс" прорывом экономической блокады стран Европы в отношении России. По его словам, грузинская оппозиция оскорбляет партнеров, когда говорит высшим должностным лицам США, Евросоюза и Великобритании, что спецпредставители лгут о том, что говорят на брифинге, а на самом деле они думают иначе . Понимание с привкусом разочарования – почему Грузия не вводит санкции против России?>>Как только высокопоставленные гости прибыли в Тбилиси, стало ясно, что оппозиция, как ей свойственно, попытается устроить политический скандал и обманет общество, отметил политик."Они обманули общество, что якобы власти нарушили режим санкций и что отсюда идет снабжение Российской Федерации танками и военными самолетами, и что они сюда для этого приехали. Не прошло и дня, как выяснилось, что это деловая встреча по поводу санкций. Европейский Союз разработал новый пакет санкций и обсуждает связанные с санкциями вопросы со всеми странами-партнерами", – заявил Талаквадзе. Уже более года ежедневно оппозиционеры, а периодически и представители власти Украины обвиняют руководство Грузии в оказании России помощи в обходе санкций. "Грузинская мечта" же настаивает на том, что страна соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу, и требует доказательств предъявляемых ей обвинений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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