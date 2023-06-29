https://sputnik-georgia.ru/20230629/ponimanie-s-privkusom-razocharovaniya--pochemu-gruziya-ne-vvodit-sanktsii-protiv-rossii-279044454.html

Понимание с привкусом разочарования – почему Грузия не вводит санкции против России?

Понимание с привкусом разочарования – почему Грузия не вводит санкции против России?

Грузия наращивает торговые отношения с Россией и при этом в конце года ждет решения Евросоюза по вопросу предоставления статуса страны-кандидата 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T09:00+0400

2023-06-29T09:00+0400

2023-06-29T09:06+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. В Евросоюзе признались, что разочарованы нежеланием Грузии вводить санкции против России, но настаивать на этом не намерены, так как понимают сложное положение страны. Это был один из главных посылов, озвученных по итогам двухдневного визита и многочисленных встреч с представителями власти Грузии так называемого "трио координаторов по санкциям" – спецпредставителей Евросоюза, США и Великобритании. В декабре Грузия ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали продолжить работать над собой. На этой неделе правящая "Грузинская мечта" заявила, что выполнила все 12 условий. За год были приняты поправки в десятки законов для сближения законодательства страны с законами Евросоюза. Но Евросоюз, как сказал О’Салливан, хотел бы совместимости высокого уровня еще и в направлении внешней политики.Тем не менее, по его словам, Евросоюз понимает "специфичность ситуации, в которой Грузия находится экономически, географически и в плане многосторонних тесных контактов с Россией".Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против России. С тех пор им приходится ежедневно оправдываться, мол, от последствий этих санкций может пострадать только сама Грузия и при том очень сильно.Уже более года ежедневно оппозиционеры, а периодически представители власти Украины обвиняют руководство Грузии в оказании России помощи в обходе санкций. "Грузинская мечта" же настаивает на том, что страна соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу, и требует доказательств предъявляемых ей обвинений. Премьер: Евросоюз продолжает торговать с Россией, а Грузию призывают не делать этого>>Между тем стремительно растет товарооборот между Грузией и Россией. С января по май 2023 года страны наторговали почти на 1,1 миллиарда долларов, то есть на 38,4% больше, чем за первые четыре месяца 2022 года, а за весь 2022 год примерно на 2,5 миллиарда долларов (+52,3%).Тем, кто связывает подобное развитие торговых отношений с Россией, с которой, кстати, у Грузии нет дипломатических отношений, со сворачиванием Грузии с прозападного курса, премьер-министр Ираклий Гарибашвили не раз советовал ознакомиться с данными торговли самого Евросоюза с Россией. Торговля газом через Украину втрое превышает товарооборот Грузии с РФ за год – Вольский>>Те 2,5 миллиарда долларов, на которые Грузия наторговала с Россией, составляют лишь 0,3% от всего российского торгового оборота, сказал Гарибашвили. А внешнеторговый оборот стран Евросоюза с Россией, по данным Евростата, которые приводит РИА Новости, составил 260 миллиардов долларов в 2022 году. И это максимумом за восемь лет.Трио под впечатлением, оппозиция в сомненияхСпецпредставители прямым текстом заявили, что Грузия приняла серьезные меры для того, чтобы не допустить проникновения в Россию попавших под санкции товаров двойного назначения. Речь идет об электротоварах 38 видов.По его словам, приняты важные меры для контроля экспорта, а также финансового сектора."Искренне, мы под впечатлением от тех мер, которые были приняты", – сказал О’Салливан и добавил, что целью визита было "партнерство и сотрудничество". Меньше восторга было в словах главы Офиса по координации санкций Госдепа США Джима О’Брайена, но и он высоко оценил усилия властей Грузии."Мы видим, что правительство проделало очень большую работу. Создана комплексная система. Если созданная система продолжит работать, это позволит идентифицировать, происходит ли торговля теми товарами, которые запрещены", – сказал О’Брайен на пресс-конференции. Риск военного противостояния – председатель парламента Грузии о санкциях против России>>Он пояснил, что это новая система, и работа над ее улучшением ведется как в США, так и в Грузии ежедневно. О’Брайен также обратил внимание на то, что с февраля текущего года, когда США, Великобритания и Евросоюз ввели запрет на экспорт в Россию некоторых электротоваров, постепенно начала меняться динамика торговли РФ с некоторыми соседями. Вдаваться в подробности он не стал. Россия не остановится и всегда будет стремиться найти "черные ходы, заявил в свою очередь генеральный директор по экономике, науке и технологиям министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Кумар Айер.При этом он поблагодарил Грузию за те шаги, которые правительство уже сделало во избежание обхода санкций. Это спекуляции – Кобахидзе ответил на обвинения оппозиции после заявления главы ФТС России>>Грузинские оппозиционеры считают, что не все так гладко и что за закрытыми дверями риторика была жесткой. Целью миссии было донести до властей мессидж, какие могут быть последствия для страны и представителей власти, если будут выявлены факты обхода санкций, сказала депутат от партии "Лело для Грузии" Анна Нацвлишвили."Я надеюсь, что это было прямолинейным, тяжелым посланием, тяжеловесным посланием, что власти Грузии должны сделать все, чтобы подозрений касательно электронных грузов и в целом грузов больше не было", – сказала депутат парламента Хатия Деканоидзе на брифинге. Торговать или нет?Запад, как отметили координаторы по санкциям, не против торговых отношений с Россией. Не против он и торговых отношений Грузии с Россией. Евросоюз не вмешивается в торговые отношения Грузии с Россией – представитель по санкциям>>"Мы не намерены прекращать торговлю всех типов и товарооборот. Мы не вводим санкции против российских продуктов, удобрений или же товаров широкого использования. Не вводим санкции для того, чтобы товары дошли до широкого рынка", – сказал представитель Госдепа США О’Брайен.Главное, по их словам, это проявлять бдительность и не допускать обхода антироссийских санкций. Обход санкций в основном происходит сухопутным путем, поэтому авторы ограничений сфокусированы на усилении контроля именно в этом направлении, сказал координатор по санкциям из Великобритании Кумар Айер.В середине июня Россия запустила дополнительные линии пропуска на ТПП "Верхний Ларс" – единственном официальном пункте пропуска на сухопутной границе с Грузией. Глава Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов назвал это прорывом экономической блокады, устроенной странами Европы.Грузия не член ЕС и исходит из своих интересов – Каладзе о демарше европейских дипломатов>>Как отметил Кумар Айер, помимо строгого контроля за передвижением товаров через сухопутную границу, Грузии следует ужесточить контроль за воздушным сообщением.Как известно, с 19 мая было возобновлено прямое авиасообщение между Грузией и Россией, что вызвало большую обеспокоенность на Западе. Власти Грузии заявили, что они не при чем, так как запрет на прямые полеты ввела Россия и она же его отменила. Сейчас не время наращивать отношения с Россией, сказал тогда пресс-спикер Госдепа США Метью Миллер. При этом он добавил, что официальные лица Грузии за эти два дня убедили его в том, что все пункты пропуска будут контролироваться одинаково. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что восстановление прямого авиасообщения является частью торгово-экономических отношений и никак не связано с политическими отношениями с Россией.Нужно не лоббирование, а поддержка – Кобахидзе о статусе страны-кандидата в ЕС для Грузии>>В правящей партии "Грузинская мечта" добавили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в России и вынуждены летать на родину через третьи страны.По их словам, все решения властей исходят исключительно из интересов народа, однако при этом Грузия не отказывается от своего решения соблюдать международные санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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