https://sputnik-georgia.ru/20230630/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--statistika-za-may-279139341.html

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за май

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за май

Значительный вклад в рост экономики страны в мае 2023 года внесли сферы строительства, информаций и коммуникаций, торговли, транспорта и складирования... 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T19:01+0400

2023-06-30T19:01+0400

2023-06-30T19:13+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в мае 2023 года составил 7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель реального роста ВВП в январе-мае 2023 года составил 7,5%. После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в мае 2023 года внесли сферы строительства, информаций и коммуникаций, торговли, транспорта и складирования, финансовой и страховой деятельности. Тенденция к снижению наблюдалась в секторах обрабатывающей промышленности и недвижимости. Что выросло и насколько Рост экспорта в мае 2023 года по предварительным данным составил 3,5%, а импорта – на 1,4%. По данным за пять месяцев, экспорт вырос на примерно на 18,5%, а импорт – на 19,1%. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано примерно 6,7 тысячи новых предприятий, примерно на 3,8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. По словам Тодрадзе, рост в секторе строительства в основном был связан со строительством жилых и нежилых зданий, а также с гражданским строительством – дорог и автобанов. По его словам, в мае примерно на 29% вырос импорт стройматериалов. В том числе был зафиксирован 33-процентный рост импорта цемента и клинкера. Что касается сектора информаций и коммуникаций, рост в основном был связан с увеличением оборота компаний, занимающихся информационно-коммуникационными технологиями и компьютерными услугами. Экономика Грузии выросла почти на 30 миллиардов лари – премьер >>Рост в секторе торговли в основном был связан с ростом объемов торговли автомобилями, их запчастями и аксессурами. В мае показатель реэкспорта легковых автомобилей вырос почти 3,4 раза. Особенно рост был заметен в направлении Казахстана, Кыргызстана и Армении. Тенденции роста также в неспециализированных магазинах: торговля продуктами питания, напитками и табаком. Кроме того, выросли объемы торговли фармацевтическими товарами и компьютерной техникой. Тенденции роста в секторах транспорта и складирования были связаны в основном с ростом услуг грузового дорожного транспорта, а также с обработкой транспортных грузов и складированием. Рост в финансовом и страховом секторах в основном обусловлен увеличением процентных и непроцентных доходов коммерческих банков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"