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Грузинские регбисты всухую разгромили Аргентину на молодежном ЧМ в ЮАР
Грузинские регбисты всухую разгромили Аргентину на молодежном ЧМ в ЮАР
Последний матч группы команда Ладо Киласонии проведет против Италии 4 июля 30.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-30T10:44+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Молодежная сборная Грузии по регби U-20 провела второй матч группы против сборной Аргентины на чемпионате мира в ЮАР и выиграла со счетом 20:0. Первый тайм завершился победой грузинской команды (14:0). Юные борджгалоснеби активно начали второй тайм и с первых же минут сумели увеличить свое преимущество – Петре Хуцишвили реализовал два штрафных, и счет стал 20:0. Остаток матча грузинские регбисты хорошо оборонялись, и счет на табло не изменился. Во втором матче группы хозяева первенства ЮАР уступили Италии со счетом 26:34. Назван расширенный состав сборной Грузии по регби на Кубке мира 2023>>Последний матч группы команда Ладо Киласонии проведет против Италии 4 июля. После двух туров у Грузии, ЮАР, Италии и Аргентины по одной победе. Первое место в группе занимает Аргентина. Кроме грузинской команды, у остальных трех команд есть бонусное очко, поэтому, чтобы занять первое место в группе и выйти в полуфинал, необходимо победить Италию и получить бонусное очко. После завершения группового этапа четыре лучшие команды продолжат борьбу за кубок, следующие четыре сыграют за пятое-восьмое места, а третья четверка разыграет девятое-двенадцатое места. Команда, занявшая 12 место, будет переведена в Gaisad Alaf. Ее заменит победитель Alaf этого года, который пройдет в Кении с 15 по 30 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, италия, юар, аргентина, сборная грузии по регби, регби, новости грузинского регби
Грузинские регбисты всухую разгромили Аргентину на молодежном ЧМ в ЮАР
10:44 30.06.2023 (обновлено: 10:47 30.06.2023)
Последний матч группы команда Ладо Киласонии проведет против Италии 4 июля
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Молодежная сборная Грузии по регби U-20 провела второй матч группы против сборной Аргентины на чемпионате мира в ЮАР и выиграла со счетом 20:0.
Первый тайм завершился победой грузинской команды (14:0). Юные борджгалоснеби активно начали второй тайм и с первых же минут сумели увеличить свое преимущество – Петре Хуцишвили реализовал два штрафных, и счет стал 20:0.
Остаток матча грузинские регбисты хорошо оборонялись, и счет на табло не изменился.
Во втором матче группы хозяева первенства ЮАР уступили Италии со счетом 26:34.
Последний матч группы команда Ладо Киласонии проведет против Италии 4 июля. После двух туров у Грузии, ЮАР, Италии и Аргентины по одной победе. Первое место в группе занимает Аргентина.
Кроме грузинской команды, у остальных трех команд есть бонусное очко, поэтому, чтобы занять первое место в группе и выйти в полуфинал, необходимо победить Италию и получить бонусное очко.
После завершения группового этапа четыре лучшие команды продолжат борьбу за кубок, следующие четыре сыграют за пятое-восьмое места, а третья четверка разыграет девятое-двенадцатое места. Команда, занявшая 12 место, будет переведена в Gaisad Alaf. Ее заменит победитель Alaf этого года, который пройдет в Кении с 15 по 30 июля.