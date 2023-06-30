https://sputnik-georgia.ru/20230630/gruzinskie-regbisty-vsukhuyu-razgromili-argentinu-na-molodezhnom-chm-v-yuar-279118327.html

Грузинские регбисты всухую разгромили Аргентину на молодежном ЧМ в ЮАР

Грузинские регбисты всухую разгромили Аргентину на молодежном ЧМ в ЮАР

Последний матч группы команда Ладо Киласонии проведет против Италии 4 июля 30.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Молодежная сборная Грузии по регби U-20 провела второй матч группы против сборной Аргентины на чемпионате мира в ЮАР и выиграла со счетом 20:0. Первый тайм завершился победой грузинской команды (14:0). Юные борджгалоснеби активно начали второй тайм и с первых же минут сумели увеличить свое преимущество – Петре Хуцишвили реализовал два штрафных, и счет стал 20:0. Остаток матча грузинские регбисты хорошо оборонялись, и счет на табло не изменился. Во втором матче группы хозяева первенства ЮАР уступили Италии со счетом 26:34. Назван расширенный состав сборной Грузии по регби на Кубке мира 2023>>Последний матч группы команда Ладо Киласонии проведет против Италии 4 июля. После двух туров у Грузии, ЮАР, Италии и Аргентины по одной победе. Первое место в группе занимает Аргентина. Кроме грузинской команды, у остальных трех команд есть бонусное очко, поэтому, чтобы занять первое место в группе и выйти в полуфинал, необходимо победить Италию и получить бонусное очко. После завершения группового этапа четыре лучшие команды продолжат борьбу за кубок, следующие четыре сыграют за пятое-восьмое места, а третья четверка разыграет девятое-двенадцатое места. Команда, занявшая 12 место, будет переведена в Gaisad Alaf. Ее заменит победитель Alaf этого года, который пройдет в Кении с 15 по 30 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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