https://sputnik-georgia.ru/20230630/kogda-red-wings-nachnet-polety-v-gruziyu-279138927.html

Когда Red Wings начнет полеты в Грузию?

Когда Red Wings начнет полеты в Грузию?

Red Wings должна была начать полеты в Россию еще в середине июня 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T20:21+0400

2023-06-30T20:21+0400

2023-06-30T20:21+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings начнет выполнять прямые регулярные рейсы Москва-Кутаиси с 10 июля, сообщается на сайте компании. Перевозчик будет летать из "Домодедово" в Кутаисский международный аэропорт на пассажирских самолетах Superjet 100 вместимостью 100 кресел. Время в пути – 3 часа 40 минут. Самолеты Red Wings будут летать по маршруту Москва-Кутаиси-Москва три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Москвы в 18:50, говорится на сайте. Билеты уже в продаже на официальном сайте авиакомпании. Кроме того, с 11 июля впервые за четыре года стартуют и прямые полеты из Сочи в Грузию. Вылет из сочинского аэропорта в 14:00, прилет в Тбилиси – 16:20. Время в пути составит 1 час 20 минут. Почему отложены полеты авиакомпании Red Wings из России в Грузию?>>Ранее начало полетов авиакомпании Red Wings несколько раз было отложено. По данным СМИ, из-за того, что перевозчик не получил разрешение от министерства транспорта России.В середине мая 2023 года Россия отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. Всего к этому времени желание летать между Грузией и Россией изъявили пять авиакомпаний. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. В 2022 году туристы из России составили 20% от общего числа посетивших Грузию иностранцев, а за первый квартал 2023 года – 21,25%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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