https://sputnik-georgia.ru/20230630/match-gruziya-izrail-v-tbilisi-dvizhenie-u-stadiona-dinamo-budet-ogranicheno-279129311.html

Матч Грузия-Израиль в Тбилиси: движение у стадиона "Динамо" будет ограничено

Матч Грузия-Израиль в Тбилиси: движение у стадиона "Динамо" будет ограничено

Автомобилистам придется воспользоваться объездными дорогами 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T15:21+0400

2023-06-30T15:21+0400

2023-06-30T15:21+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн— Sputnik. Движение автотранспорта в центральном районе Тбилиси будет ограничено 1 июля в связи футбольным матчем в рамках чемпионата Европы среди юношей до 21 года.Молодежная сборная Грузии в четвертьфинале Евро-2023 сыграет 1 июля с командой Израиля на стадионе "Динамо Арена" в ТбилисиВ этой связи 1 июля с 14:00 до 00:00 по тбилисскому времени на территории, прилегающей к национальному стадиону имени Бориса Паичадзе, движение автотранспорта будет временно ограничено. Определился соперник сборной Грузии по футболу в 1/4 финала молодежного Евро 2023>>В течение этого периода передвигаться на автотранспорте на улице Метревели смогут только местные жители. А на улице Цабадзе движение полностью будет запрещено. Левая сторона дороги (сторона стадиона) будет рассчитана только для пешеходов, а парковкой на противоположной стороне будут пользоваться экипажи патрульной полиции. Автомобилистам придется воспользоваться объездными дорогами. В период ограничений изменится и схема движения общественного автотранспорта.Чемпионат Европы среди юношей до 21 года проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры проводятся в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. "Батуми Арена" примет финальный матч чемпионата Европы 8 июля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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