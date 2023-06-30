https://sputnik-georgia.ru/20230630/narkotiki-na-3-mln-syn-arestovannogo-oppozitsionera-iz-armenii-zaderzhan-v-gruzii-279119951.html

Наркотики на $3 млн: сын арестованного оппозиционера из Армении задержан в Грузии

Наркотики на $3 млн: сын арестованного оппозиционера из Армении задержан в Грузии

Преступная группировка продавала наркотики через Telegram в течение четырех лет 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T11:47+0400

2023-06-30T11:47+0400

2023-06-30T11:47+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Сын арестованного ранее лидера партии "Общественный голос" Артака Галстяна задержан в Грузии по обвинению в наркопреступлении, предпринимаются меры по его экстрадиции в Армению, сообщает Sputnik Армения.Следственный комитет Армении раскрыл крупную организованно-преступную группировку, торговавшую наркотиками в 2019-2023 годы. Следствие установило, что члены преступной группировки осуществляли незаконный оборот наркотиков через многочисленные группы в Telegram. Общая сумма реализации оценивается в $3 млн. Для того чтобы скрыть следы преступления, члены группировки получали деньги в криптовалюте.Уголовное дело возбуждено против восьми человек, в том числе против лидера партии "Общественный голос".Десятки человек в Грузии задержаны за наркопреступления – МВД>>Что касается отца задержанного, Артака Галстяна, то против него возбуждено уголовное дело по статье о финансовых махинациях. Кроме того, он является соратником скандально известного видеоблогера Вардана Гукасяна (известного под прозвищем "Дог"), объявленного в международный розыск армянскими правоохранителями. Следствие обвиняет "Дога" не только в вымогательстве, но и в неуважительном отношении к суду и публичных призывах к насилию в отношении военнослужащих-контрактников. Гукасян периодически выступает с различными разоблачениями, связанными как с действующими, так и прежними властями страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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