https://sputnik-georgia.ru/20230629/desyatki-chelovek-v-gruzii-zaderzhany-za-narkoprestupleniya---mvd-279094970.html

Десятки человек в Грузии задержаны за наркопреступления – МВД

Десятки человек в Грузии задержаны за наркопреступления – МВД

Самому младшему из задержанных за наркопреступления 16 лет 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T15:10+0400

2023-06-29T15:10+0400

2023-06-29T15:35+0400

грузия

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теймураз купатадзе

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Полиция в последний период в масштабах Грузии задержала 52 человека за наркопреступления, из них 37 – за реализацию наркотиков, заявил глава Центрального департамента криминальной полиции Грузии Теймураз Купатадзе на брифинге.Спецоперации по задержанию наркопреступников прошли в Тбилиси, в регионах Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, Аджарии, Шида Картли, Самегрело - Земо Сванети и Кахетии.Среди задержанных по обвинению в незаконном приобретении, хранении и реализации наркотиков в крупном и особо крупном размере граждане Грузии, Германии, Украины, Турции, России, Нигерии, Индии и Иран, сообщили в МВД.Среди задержанных есть женщины и один несовершеннолетний. Самому младшему из задержанных 16 лет, а самому старшему – 67.Борьба с наркопреступностью: в Тбилиси и Шида Картли проходит спецоперация>>Преступления наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением. Следствие установило, что граждане, задержанные за реализацию и за попытку реализации наркотических средств были замешаны в схемах по сбыту наркотиков. Для дальнейшего сбыта наркотических средств задеражанные размещали их в разных местах, о которых затем сообщали заинтересованным в их приобретении гражданам.Полиция на основании постановления судьи произвела несколько контрольных закупок наркотических средств и тайно произвела аудио- и видеозапись.Сотрудники правоохранительных органов при личном обыске задеражанных, их жилых квартир и автомобилей в качестве вещественных доказательств изъяли наркотические средства различных видов в крупном и особо крупном размере.В качестве вещественных доказательств изъяты: героин, кокаин, метамфетамин, опиум, прегабалин, амфетамин, MDMA, экстази, бупренорфин, метадон, марихуанаи различные психотропные вещества. У двоих человек также изъяли огнестрельное оружие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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