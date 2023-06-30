https://sputnik-georgia.ru/20230630/opasnost-primeneniya-yadernogo-oruzhiya-realna---premer-gruzii-279123684.html
Опасность применения ядерного оружия реальна – премьер Грузии
Опасность применения ядерного оружия реальна – премьер Грузии
Ираклий Гарибашвили назвал главные задачи властей Грузии в условиях нынешней обстановки в мире 30.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-30T12:36+0400
2023-06-30T12:36+0400
2023-06-30T13:21+0400
политика
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грузинская мечта - демократическая грузия
единое национальное движение
украина
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Конфликт на Украине является вызовом для всего мира – опасность применения ядерного оружия реальна, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гварибашвили в парламенте.Гарибашвили выступает в парламенте с ежегодным отчетом о проделанной правительством Грузии работе. Параллельно у здания законодательного органа проходит акция протеста крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", которая обвиняет власти в сворачивании с прозападного курса развития страны.Премьер подчеркнул, что в такой ситуации главная задача правительства и властей в целом – это спасение страны, защита интересов народа и сохранение сильного экономического развития. Грузия, по его словам, за десять лет пребывания партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" во власти добилась беспрецедентных результатов.Гарибашвили привел статистические данные, согласно которым в последние два года в Грузии был 10-процентный экономический рост. В январе-мае 2023 года рост экономики составил 7,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.Десять лет во власти – взлеты и падения "Грузинской мечты">>"За последние два года смогли сделать так, чтобы Грузия стала одной из самых быстрорастущих экономик в мире, одной из самых развивающихся экономик в мире", – сказал Гарибашвили.Кроме того, непрерывно уже десять лет сохраняется мир, сказал Гарибашвили.При этом он подчеркнул, что властям Грузии приходится работать в условиях как внешних, так и внутренних угроз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, украина, ираклий гарибашвили
политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, украина, ираклий гарибашвили
Опасность применения ядерного оружия реальна – премьер Грузии
12:36 30.06.2023 (обновлено: 13:21 30.06.2023)
Ираклий Гарибашвили назвал главные задачи властей Грузии в условиях нынешней обстановки в мире
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Конфликт на Украине является вызовом для всего мира – опасность применения ядерного оружия реальна, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гварибашвили в парламенте.
Гарибашвили выступает в парламенте с ежегодным отчетом о проделанной правительством Грузии работе. Параллельно у здания законодательного органа проходит акция протеста крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", которая обвиняет власти в сворачивании с прозападного курса развития страны.
Конфликт на Украине, по словам премьер-министра Грузии, "является вызовом не только для нашего региона, но и для всего мира. Мы видим, что меняется основанный на правилах миропорядок и опасность использования ядерного оружия реальна".
Премьер подчеркнул, что в такой ситуации главная задача правительства и властей в целом – это спасение страны, защита интересов народа и сохранение сильного экономического развития.
Грузия, по его словам, за десять лет пребывания партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" во власти добилась беспрецедентных результатов.
Гарибашвили привел статистические данные, согласно которым в последние два года в Грузии был 10-процентный экономический рост. В январе-мае 2023 года рост экономики составил 7,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
"За последние два года смогли сделать так, чтобы Грузия стала одной из самых быстрорастущих экономик в мире, одной из самых развивающихся экономик в мире", – сказал Гарибашвили.
Кроме того, непрерывно уже десять лет сохраняется мир, сказал Гарибашвили.
При этом он подчеркнул, что властям Грузии приходится работать в условиях как внешних, так и внутренних угроз.