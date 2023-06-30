https://sputnik-georgia.ru/20230630/opasnost-primeneniya-yadernogo-oruzhiya-realna---premer-gruzii-279123684.html

Опасность применения ядерного оружия реальна – премьер Грузии

Опасность применения ядерного оружия реальна – премьер Грузии

Ираклий Гарибашвили назвал главные задачи властей Грузии в условиях нынешней обстановки в мире 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T12:36+0400

2023-06-30T12:36+0400

2023-06-30T13:21+0400

политика

грузия

новости

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

украина

ираклий гарибашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/1f/273592379_0:0:958:540_1920x0_80_0_0_680d43f65655db840fbc1f3771c69c0b.jpg

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Конфликт на Украине является вызовом для всего мира – опасность применения ядерного оружия реальна, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гварибашвили в парламенте.Гарибашвили выступает в парламенте с ежегодным отчетом о проделанной правительством Грузии работе. Параллельно у здания законодательного органа проходит акция протеста крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", которая обвиняет власти в сворачивании с прозападного курса развития страны.Премьер подчеркнул, что в такой ситуации главная задача правительства и властей в целом – это спасение страны, защита интересов народа и сохранение сильного экономического развития. Грузия, по его словам, за десять лет пребывания партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" во власти добилась беспрецедентных результатов.Гарибашвили привел статистические данные, согласно которым в последние два года в Грузии был 10-процентный экономический рост. В январе-мае 2023 года рост экономики составил 7,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.Десять лет во власти – взлеты и падения "Грузинской мечты">>"За последние два года смогли сделать так, чтобы Грузия стала одной из самых быстрорастущих экономик в мире, одной из самых развивающихся экономик в мире", – сказал Гарибашвили.Кроме того, непрерывно уже десять лет сохраняется мир, сказал Гарибашвили.При этом он подчеркнул, что властям Грузии приходится работать в условиях как внешних, так и внутренних угроз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, украина, ираклий гарибашвили