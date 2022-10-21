https://sputnik-georgia.ru/20221021/desyat-let-vo-vlasti--vzlety-i-padeniya-gruzinskoy-mechty-271409402.html

Десять лет во власти – взлеты и падения "Грузинской мечты"

Десять лет во власти – взлеты и падения "Грузинской мечты"

Это единственная политическая команда, которая со времен восстановления независимости Грузии смогла столько лет удержаться во власти 21.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-21T10:47+0400

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грузия

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оон

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Ровно десять лет прошло с момента смены власти в Грузии – 21 октября 2012 года приступил к работе новоизбранный парламент, большинство в котором оказалось в руках "Грузинской мечты" во главе с самым богатым человеком страны Бидзиной Иванишвили.Тогда это было объединение из шести политических субъектов: ведущая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и ее спутники – "Республиканская партия" (Давид Усупашвили), "Консервативная партия" (Звиад Дзидзигури), "Свободные демократы" (Ираклий Аласания), "Промышленность спасет Грузию" (Гоги Топадзе), "Национальный форум" (Каха Шартава).Противники Михаила Саакашвили и его партии "Единое национальное движение" видели в Иванишвили вышедшего из тени спасителя. До 2011 года он избегал публичной жизни и широкие массы знали о нем лишь то, что он тратит миллионы на благотворительность.Россия – главная тема разногласийЭто были десять лет мира, стабильности и развития, говорят нынешние власти.В конце сентября, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что впервые с обретения независимости в стране так долго сохраняется мир.С приходом к власти "Грузинская мечта" взяла путь на налаживание отношений с Россией. Уже в декабре 2012 года был запущен формат пражских переговоров. Спецпредставителем премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией стал экс-посол Грузии в РФ Зураб Абашидзе. Россия назначила переговорщиком на то время замглавы МИД Григория Карасина.Результатом этих переговоров стало снятие эмбарго на грузинские товары в 2013 году. Торговые отношения между Грузией и Россией пошли в гору.Сегодня экспорт в страну, с которой у Грузии нет дипломатических отношений с августа 2008 года, составляет 11,5% от общего объема, а импорт – 12,8%.Грузия активно продолжает торговать с Россией, несмотря на требования крупнейших оппозиционных партий и авторитетных неправительственных организаций ввести санкции против России из-за конфликта на Украине. Власти считают это неразумным, так как от этого пострадает только сама Грузия.Неразумным власти Грузии считают и введение визового режима для россиян. Да, количество въезжающих в страну россиян увеличилось после объявления в России частичной мобилизации, но в этом нет ничего страшного, ситуация под контролем, заверяют профильные министры. И напоминают, что введения виз теперь требуют те, кто в свое время будучи во власти отменил их.Потенциальную угрозу для страны власти видят не в потоке россиян, а в действиях оппозиции, точнее ее части. Главный мессидж правящей команды – "Радикальная оппозиция пытается открыть в Грузии второй фронт". Свои аргументы власти подкрепляют заявлениями друзей грузинских оппозиционеров – представителей украинской власти, среди которых неоднократные призывы к грузинскому народу воспользоваться случаем и вернуть потерянные территории.Оппозиционеры за словом в карман не лезут. Они открыто называют нынешнее руководство Грузии пророссийским и играющим по дудку Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Характеристика позаимствована из резолюции Европарламента по Грузии от 9 июня.Кстати, одной из рекомендаций Европарламента Совету Евросоюза было введение индивидуальных санкций против Иванишвили."Мечта" бьет цифрами"Собака лает, а караван идет" – такой подход выбрала для себя "Грузинская мечта".И даже сегодня, несмотря на страшные последствия пандемии коронавируса и в условиях нестабильности в регионе, грузинская экономика показывает двузначный рост, с гордостью заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. И добавил, что Грузия в этом плане опережает многие европейские страны.Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе поспешил напомнить, что в 2012 году валовый внутренний продукт был 26 миллиардов лари, а в конце текущего года ожидается 72 миллиарда.После спада экономики в первый год пандемии (в 2020 году) на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах – экспорт и импорт, денежные перечисления и оборот предприятий.В гору пошел туризм, который начал возрождаться уже в 2021 году. За девять месяцев 2022 года доходы от туризма восстановлены на 97,5% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников. Речь идет о 2,5 миллиарда долларов, которые страна заработала с января. Показатели экономического роста бесспорно значительные. Плюс к этому Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Грузии на 2022 год с 5,5 до 8,8%.Хвастаться нынешним властям явно нечем, когда речь заходит об инфляции. Цены растут, как бы это банально не звучало, как на дрожжах. Что такое ВВП и как он высчитывается мало кто знает, зато все ощущают на себе меняющиеся цены в продуктовых магазинах.Одним из факторов повышения цен в Грузии является обесценивание национальной валюты, ведь страна во многом зависит от импорта. Сегодня официальный курс – 2,77 GEL/$1.Когда "Грузинская мечта" пришла к власти, курс был 1,66 лари за 1 доллар. Спустя год, в декабре 2013 года, лари взял курс на обесценивание. В январе 2015 года он преодолел психологическую отметку в 2 лари, а в марте 2020 года – в 3 лари, при том в конце месяца был установлен исторический минимум за последние десять лет – 3,48 лари за доллар.Курс лари начал стремительно укрепляться с февраля 2022 года. С мая цена за доллар опустилась ниже 3 лари.Права человекаВ числе своих главных достижений в "Грузинской мечте" называют защиту прав человека и частной собственности. Бесспорно, проблема актуальна и сейчас, но в последние годы власти Михаила Саакашвили речь шла о таких масштабах, что к парламентским выборам 2012 года градус кипения достиг максимума.Последней каплей стал тюремный скандал. О жестокости в переполненных грузинских тюрьмах в обществе говорили давно, но, когда незадолго до выборов все своими глазами увидели жуткие кадры прямо по телевизору, это было настоящим шоком. Исход голосования был предрешен.Сегодня "Грузинская мечта" с гордостью заявляет, что количество заключенных сократилось в 2,5 раза, а показатель смертности в тюрьмах сократился в 12 раз. Тем не менее тюрьмы остались в центре внимания общественность, правда уже по другой причине.В вскоре после смены власти, в мае 2013 года, задержали экс-премьера, экс-главу МВД Вано Мерабишвили – человека, в руках которого полиция превратилась в один из тех институтов государства, которому доверяют больше всего. С другой стороны, его жесткие и бескомпромиссные методы вселяли страх и даже ужас в тысячи людей.Голодовка, суды и акции – 365 дней заключения Саакашвили>>За решетку попали многие бывшие должностные лица, в том числе экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава.Под следствием оказались бывший Генпокурор и экс-министр юстиции Зураб Адеишвили, экс-министр обороны Давид Кезерашвили, экс-президент Михаил Саакашвили – все они были в розыске, поэтому приговоры были вынесены заочно. Последний спустя годы все же сел.Создатель "революции роз" за решеткойАрест Михаила Саакашвили стал для "Грузинской мечты" некой печатью: теперь уж с "Нацдвижением" окончательно покончено. Да, Саакашвили не было в стране восемь лет, и да, формально он никак не связан с бывшей партией власти, но все эти годы он оставался символом "Нацдвижения". Более того, с ним советовались нынешние лидеры партии и не только, составляли планы действий по возвращению к власти.Автор и создатель "революции роз" 2003 года вскоре превратился в самую крупную политическую фигуру современной Грузии. Саакашвили стал символом успешных реформ, заставив говорить о себе весь мир. А потом были жесткий разгон манифестантов 7 ноября 2007 года, лозунг Саакашвили "Нулевая толерантность, всех в тюрьму!", громкие дела об убийствах, в которых фигурировали чиновники…"Мы одержали победу над преступным авторитарным режимом", "Мы завершили насилие и террор" – не прекращают повторять после прихода к власти представители "Грузинской мечты".Покончено ли с главным конкурентом "Грузинской мечты" – "Нацдвижением"?Сегодня в "Нацдвижении" действительно кризис, внутренние распри уже вышли за стены партии. "Грузинская мечта" ликует, мол, все, партия ослабла, она на грани катастрофы и к будущим парламентским выборам вообще исчезнет с радаров. Но тут возникает вопрос: кто будет выполнять роль страшилки? Все предыдущие выборы "Мечта" строила свои избирательные кампании на утверждении "если не будет нас, то опять придут они"."Грузинская мечта" – рекордсменЭто единственная политическая команда, которая со времен восстановления независимости Грузии смогла столько лет удержаться во власти. Она уже трижды выиграла парламентские выборы.Правда, надолго сохранить коалицию, членов которой, как показало время, объединяла лишь общая цель – сменить власть, не удалось. На вторые парламентские выборы в 2016 году партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" пошла одна, и это не помешало ей не только победить, но и получить конституционное большинство.Отколовшиеся парии и их лидеры остались не у дел. Некоторые ушли с политической арены, как, к примеру, экс-министр обороны Ираклий Аласания, а остальные превратились в оппонентов, при том в таких ярых, какими были при прежней власти в отношении Саакашвили.Взять, к примеру, экс-спикера парламента, бывшего лидера "Республиканской партии" Давида Усупашвили. Теперь он представляет партию "Лело для Грузии", которая, в свою очередь, является одним из главных соратников "Нацдвижения".Выборы 2020 года оказались для "Грузинской мечты" менее удачными. Во-первых, с 73 до 30 сократилось количество депутатов, избираемых в одномандатных округах (как показал опыт, мажоритарную часть выборов традиционно выигрывает правящая партия), а во-вторых – проходной барьер для партий сократился до 1%.Результатом этих изменений стало то, что главный конкурент правящей партии – "Единое национальное движение", получило больше мест в парламенте, чем на предыдущих выборах. Кроме того, депутатские мандаты достались партиям, основанным бывшими авторитетными членами "Нацдвижения", и несложно понять, кому это было на руку.А в 2024 году будет еще сложнее. Парламентские выборы пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. Чтобы единолично сформировать правительство, нужно набрать более половины голосов. На последних двух выборах в пропорциональной части "Грузинская мечта" получила 49 и 48%. Из суперпрезидентской в парламентскую республикуКстати, в 2024 году будут выбирать и нового президента, но это уже будут делать не избиратели, а коллегия из 300 выборщиков.Конституционные поправки о переходе на парламентскую систему были приняты еще при прежней власти в 2010 году, и, как и планировалось, вступили в силу в 2013-м. Но тогда это была квази-парламентская модель управления государством – президент вновь пользовался широкими полномочиями, у парламента не было эффективных механизмов контроля над исполнительной властью.Лишь с принятием новых поправок в Конституцию в 2018 году, Грузия стала классической парламентской республикой.Чьим ставленником будет следующий президент, покажет время. Факт то, что "Грузинской мечте" с президентами уж очень не везет. В первый ее год во власти президентом все еще был Саакашвили. Следующий – Георгий Маргвелашвили – встал в позу сразу после того, как выиграл выборы в 2013 году, и отношения с правящей партией, лишь благодаря которой он стал президентом, с годами только ухудшались.Нынешний президент – женщина, которая выросла во Франции и много лет работала во внешнеполитическом ведомстве этой страны. Саломе Зурабишвили – это был идеальный вариант, чтобы заработать очки в глазах Запада, но сложная задача для получения поддержки населения Грузии. Зурабишвили знали как оппонента Саакашвили, да и только, особой популярностью она никогда не пользовалась среди населения.Когда по итогам голосования стало ясно, что Зурабишвили не то что не набирает большинство голосов, но и лишь на 1 процентный пункт отстает от главного конкурента, "Грузинской мечте" пришлось идти ва-банк. Ко второму туру выборов на баннерах и растяжках, призывающих голосовать за Зурабишвили, были лишь лидеры "Грузинской мечты".Примирение политиков - сложная задача, заявили оппозиционеры>>Достаточно долго Зурабишвили и "Грузинская мечта" жили мирно и в согласии. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в прошлом году. Со временем она вошла во вкус, особенно после того, как оппозиция поддержала ее инициативу о достижении национального согласия в стране.Ходьба по острию ножаТолько как достичь этого согласия, когда всех устраивает нынешнее положение дел?"Единое национальное движение" в первые годы потери власти было относительно сдержанным, так сказать, выжидало, ощупывало почву, ну и постепенно привыкало к роли оппозиционной партии, пусть даже, как считали лидеры партии, ненадолго.Проигрыш на вторых парламентских выборах в 2016 году стал для "Нацдвижения" ударом ниже пояса. Пройдя все пять этапов принятия неизбежного горя: отрицание, гнев, торг, депрессию и смирение, главные оппоненты власти начали расправлять крылья. Первостепенной задачей они поставили себе дискредитировать власти всеми возможными и невозможными способами.Настоящим подарком оказался для оппозиции депутат Российской Думы Сергей Гаврилов в кресле председателя парламента Грузии. Гаврилов приехал в Грузию на сессию Межпарламентской ассамблеи православия, которая открылась в грузинском парламенте 20 июня 2019 года, в качестве главы организации.Вечером у парламента собрались тысячи оскорбленных случившимся людей. Ближе к полуночи начался штурм парламента, МВД пришлось применить силу. Пострадали десятки, в том числе полицейские, журналисты, несколько участников акции лишились глаза.К утру факт штурма парламента мало кого волновал, все ждали, когда "полетят головы" виновных в оскорблении населения и в разгоне антироссийского митинга. Ответственность за ситуацию с Гавриловым взял на себя председатель парламента Ираклий Кобахидзе и ушел в отставку.Добиться отставки одной из самых весомых и авторитетных фигур – главы МВД Георгия Гахария – оппозиции так и не удалось. И вот тут начинается самое интересное. Казалось бы, загнанная в цугцванг "Грузинская мечта" делает ставку именно на Гахария. Человек, прославившийся умением договариваться с кем угодно, но отдавший спецназу приказ в ночь на 21 июня, спустя три месяца становится первым человеком в стране. Риск оправдал себя. Рейтинг премьера Гахария, у которого харизмы и политической хитрости хоть отбавляй, вскоре пошел вверх и потянул за собой всю партию. Пути Гахария и "Грузинской мечты" разошлись в начале 2021 года, но это уже другая история.За десять лет во власти "Грузинская мечта" пережила не одну встряску, которые сильно ударили по ее авторитету и чуть не выбили почву из-под ног.Большой резонанс получило дело об убийстве 16-летних школьников Давида Саралидзе и Левана Дадунашвили в центре Тбилиси в декабре 2017 года. Оба погибли в результате поножовщины между старшеклассниками.Еще долго "Грузинской мечте" будут припоминать 5 июля 2021 года, когда противники ЛГБТ-сообщества устроили в Тбилиси настоящую охоту на журналистов, жестоко расправляясь с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках. В тот день пострадали 53 работника СМИ – журналисты, операторы, фотографы. МВД явно было готово к такому повороту событий.К числу крупных неудач "Грузинской мечты" можно отнести провал со строительством Намахвани ГЭС на западе страны. Протест гражданских активистов, которые разбили палаточный лагерь в ущелье реки Риони, требуя от правительства гарантий безопасности проекта для экосистемы ущелья, продолжался более 500 дней. Турецкий инвестор расторг свой контракт с правительством Грузии в марте 2022 года.А еще и провал со строительством первого глубоководного порта в стране – в курортном поселке Анаклия. Строительство началось в декабре 2017 года, а в январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия". Оппозиция хором заявила, что власти сорвали сделку века из политических соображений, а те в ответ сказали, что это инвестор не смог выполнить финансовые обязательства.Явно не на руку властям оказались события вокруг телеканала "Рустави 2". Когда после многолетних судебных разбирательств главный рупор оппозиции в 2019 году сменил владельца, ликовали все ее противники, правда не долго. Вместо одного сильного оппозиционного телеканала вскоре появились три.Хорошее – напоследок"Грузинской мечте" бесспорно есть чем гордиться, особенно в сферах здравоохранения, социального обеспечения и прав человека.В 2013 году в Грузии запустили государственную программу всеобщего здравоохранения, а также льготы для неимущих, пенсионеров и лиц с ОВЗ на приобретение медикаментов.С 2016 года вступил в силу Кодекс о правосудии в отношении несовершеннолетних, а в 2020 году – Кодекс о правах ребенка.С 2019 года заработала система накопительной пенсии, которая является обязательной.С 2021 года началась ежегодная индексация пенсии. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия будет расти ежегодно с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.В период "Грузинской мечты" в Трудовой кодекс были внесены поправки, существенно повышающие защиту прав трудящихся и меры безопасности на рабочих местах.Усилена борьба с семейным насилием. Семейное насилие стало уголовно наказуемым преступлением лишь незадолго до смены власти в Грузии, весной 2012 года.Гарибашвили в ООН: задача Грузии - превратить Южный Кавказ в регион возможностей>>Сильной стороной "Грузинской мечты" оказались внешнеторговые связи.К примеру, с 2018 года действует Соглашение о свободной торговле между Грузией и Китаем. Сегодня эта страна в тройке главных торговых партнеров Грузии наряду с Турцией и Россией.Еще раньше, в 2014 году Грузия и Евросоюз подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.Именно при "Грузинской мечте", в 2017 году Грузия получила безвиз с Евросоюзом. На будущее у правящей команды амбициозные планы - сделать Грузию мостом между Востоком и Западом и превратить Южный Кавказ в регион возможностей. А вот суждено ли им сбыться в этом неспокойном мире, можно лишь гадать, впрочем так же как и о том, сможет ли "Грузинская мечта" удержаться у власти по итогам выборов 2024 года.

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грузия, политика, михаил саакашвили, новости, ираклий гарибашвили, бидзина иванишвили, европарламент, грузинская мечта, оон, единое нацдвижение, саломе зурабишвили