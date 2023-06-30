https://sputnik-georgia.ru/20230630/pochemu-v-gruzii-ogranichivayut-surrogatnoe-materinstvo--otvet-premera-279143493.html

Почему в Грузии ограничивают суррогатное материнство – ответ премьера

Почему в Грузии ограничивают суррогатное материнство – ответ премьера

Если иностранцы не могут воспользоваться услугами суррогатных матерей у себя на родине, почему это должно быть доступно в Грузии, отметил премьер 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T23:16+0400

2023-06-30T23:16+0400

2023-06-30T23:16+0400

грузия

новости

общество

ираклий гарибашвили

суррогатное материнство в грузии

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Правительство Грузии не может проконтролировать, куда попадают дети, рожденные суррогатными матерями, поэтому приняло решение принять закон, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в парламенте. С января 2024 года искусственное оплодотворение in vitro и использование услуг суррогатных матерей в Грузии будет доступно только для граждан страны. Донорами или суррогатными матерями в Грузии можно будет быть только бескорыстно. За это нельзя будет брать компенсацию. Исключением будут лишь расходы на беременность и роды. При этом, он задал депутатам вопрос, если иностранцы не могут воспользоваться услугами суррогатных матерей у себя на родине, почему это должно быть доступно в Грузии. "Я считаю морально не должно приветствоваться, что иностранные граждане приезжают и забирают детей, а мы не знаем, кто они и куда везут потом детей. Ситуация во многом не контролируется, и мы не хотим быть ее соучастниками", – сказал Гарибашвили. Ранее глава Минздрава Зураб Азарашвили заявил, что данное направление в Грузии не регулировалось, что могло привести к случаям торговли детьми или торговле органами. Кроме того, невозможно было отследить, куда отправляли детей. Иностранцы не смогут воспользоваться услугами суррогатных матерей в Грузии >>Министр предположил, что законодательная инициатива может положительно сказаться на демографии Грузии. Кроме того, согласно изменениям в законодательстве, в Грузии запретят рекламу, связанную с суррогатным материнством и искусственным оплодотворением. Что касается статистических данных, то, по словам министра, пять лет назад в Грузии было около тысячи случаев как суррогатного материнства, так и донорства в год, а сейчас – более 2 тысяч.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, суррогатное материнство в грузии