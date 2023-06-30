https://sputnik-georgia.ru/20230630/premer-gruzii-otchitalsya-o-programmakh-po-podderzhke-biznesa-279134048.html

Премьер Грузии отчитался о программах по поддержке бизнеса

Премьер Грузии отчитался о программах по поддержке бизнеса

Лишь в рамках "Производи в Грузии" в 2022 году поддержано до одной тысячи проектов, что позволит создать до шесть тысяч новых рабочих мест 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T16:45+0400

2023-06-30T16:45+0400

2023-06-30T16:39+0400

грузия

экономика

новости

ираклий гарибашвили

производи в грузии

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Правительство профинансировало до 11 тысяч проектов в рамках государственной программы "Производи в Грузии", заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в парламенте. Правительственная программа "Производи в Грузии" была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в стране местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Премьер перечислил факторы, которые приводят Грузию к экономическому успеху, значительному оздоровлению и улучшению во всех направлениях. "В рамках программы "Производи в Грузии" были расширены как финансовые, так и технические механизмы поддержки бизнеса. В целях поддержки бизнеса на местном уровне для предпринимателей разработана концепция центров регионального роста. В этом году в регионах будут открыты консультационные центры", – сказал премьер. Как влияют на экономику программы агентства "Производи в Грузии" >>Кроме того, по его словам, лишь в рамках "Производи в Грузии" в 2022 году поддержано до одной тысячи проектов, что позволит создать до шесть тысяч новых рабочих мест. Программы Агентства "Производи в Грузии" направлены на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогранты, которые касаются более 300 видов деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, производи в грузии