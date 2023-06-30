https://sputnik-georgia.ru/20230630/premer-gruzii-predlozhil-nachat-otkrytuyu-diskussiyu-na-temu-lgbt-v-strane-279138537.html
Премьер Грузии предложил начать открытую дискуссию на тему ЛГБТ в стране
Премьер Грузии предложил начать открытую дискуссию на тему ЛГБТ в стране
Для премьера Грузии неприемлема ЛГБТ-пропаганда в школах и садах 30.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-30T18:43+0400
2023-06-30T18:43+0400
2023-06-30T19:05+0400
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Необходимо начать общественную дискуссию по вопросу ЛГБТ и решить, что приемлемо или не приемлемо для страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, отвечая на вопрос депутата после того, как представил годовой отчет.На сегодняшний день в Грузии свобода выражения и слова гарантированы Конституцией и цензура запрещена. Кроме того, закон Грузии гарантирует запрет дискриминации и равноправие всех граждан. Премьер отметил, что ЛГБТ-пропаганда среди детей в США для него неприемлема также, как и неприемлема кампания сети ресторанов McDonald's в Грузии.По словам премьер-министр Грузии, 90% населения Грузии поддерживает институт семьи и христианские ценности, поэтому вопрос нуждается в урегулировании. "Мы не собираемся упразднять закон "О дискриминации". Мы показываем этим законом, что мы цивилизованное и толерантное общество, и так было всегда. Это часть нашей культуры. Но есть вопросы, которые также неприемлемы для нашей культуры и народа, наших традиций, нашей религии, веры. Мы должны разделить вопросы и не связывать закон и ценности, и должны защищать от этой вредной пропаганды школы и сады", – сказал Гарибашвили. ЛГБТ-пропаганда McDonald's аморальная – премьер Грузии>>Вопрос ЛГБТ-пропаганды среди детей в Грузии стал актуальным после того, как детском меню McDonald's Happy Meal появилась подарочная книга, в которой рассказывается о жизни Элтона Джона, в том числе о браке с Дэвидом Фернишем и их детях, стало известно 12 июня. Автор призывает передать книгу другому, и тем самым "подарить жизнь читателю". К концу дня 12 июня книги были изъяты из подарочных наборов. Патриархия Грузии и представители правящей партии осудили факт пропаганды нетрадиционных отношений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, сша, парламент грузии
Премьер Грузии предложил начать открытую дискуссию на тему ЛГБТ в стране
18:43 30.06.2023 (обновлено: 19:05 30.06.2023)
Для премьера Грузии неприемлема ЛГБТ-пропаганда в школах и садах
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Необходимо начать общественную дискуссию по вопросу ЛГБТ и решить, что приемлемо или не приемлемо для страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, отвечая на вопрос депутата после того, как представил годовой отчет.
На сегодняшний день в Грузии свобода выражения и слова гарантированы Конституцией и цензура запрещена. Кроме того, закон Грузии гарантирует запрет дискриминации и равноправие всех граждан.
"Мы должны открыть дебаты на эту тему. Пришло время и назрело, что мы должны открыть дебаты на тему ЛГБТ, и раз и навсегда определить нашу позицию. Мы должны явно сказать, что мы поддерживаем и что для нас приемлемо. Для меня неприемлема ЛГБТ-пропаганда в школах и садах. Это катастрофа", – сказал Гарибашвили.
Премьер отметил, что ЛГБТ-пропаганда среди детей в США для него неприемлема также, как и неприемлема кампания сети ресторанов McDonald's в Грузии.
"В нашей стране это должна быть табуированная тема. Можно открыть дебаты в парламенте и урегулировать вопрос на законодательном уровне. Но для этого нужно провести дебаты и прийти к общему консенсусу", – сказал Гарибашвили.
По словам премьер-министр Грузии, 90% населения Грузии поддерживает институт семьи и христианские ценности, поэтому вопрос нуждается в урегулировании.
"Мы не собираемся упразднять закон "О дискриминации". Мы показываем этим законом, что мы цивилизованное и толерантное общество, и так было всегда. Это часть нашей культуры. Но есть вопросы, которые также неприемлемы для нашей культуры и народа, наших традиций, нашей религии, веры. Мы должны разделить вопросы и не связывать закон и ценности, и должны защищать от этой вредной пропаганды школы и сады", – сказал Гарибашвили.
Вопрос ЛГБТ-пропаганды среди детей в Грузии стал актуальным после того, как детском меню McDonald's Happy Meal появилась подарочная книга, в которой рассказывается о жизни Элтона Джона, в том числе о браке с Дэвидом Фернишем и их детях, стало известно 12 июня. Автор призывает передать книгу другому, и тем самым "подарить жизнь читателю". К концу дня 12 июня книги были изъяты из подарочных наборов.
Патриархия Грузии и представители правящей партии осудили факт пропаганды нетрадиционных отношений.