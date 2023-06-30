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Реформы принесли успех – премьер-министр Грузии о положении в тюрьмах
Реформы принесли успех – премьер-министр Грузии о положении в тюрьмах
Число заключенных в грузинских тюрьмах сократилось с 25-27 тысяч до 9 тысяч, заявил премьер 30.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-30T23:58+0400
2023-06-30T23:58+0400
2023-06-30T23:58+0400
грузия
политика
новости
ираклий гарибашвили
рати брегадзе
еспч
европейский суд по правам человека
специальная пенитенциарная служба
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. В результате проведенных реформ все права заключенных защищены и в ЕСПЧ не поступило ни одного иска из-за нарушения прав заключенных, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в парламенте. В 2012 году незадолго до парламентских выборов власти признали, что пытки заключенных носили системный характер. После смены власти было арестовано более 70 сотрудников тюремной системы, а в самих тюрьмах началась полномасштабная реформа. По его словам, число заключенных в грузинских тюрьмах сократилось с 25-27 тысяч до 9 тысяч. По словам премьер-министра, правительство добилось реального прогресса в направлении пенитенциарных учреждений. "Если в то время заключенных пытали, насиловали, забивали до смерти, то сегодня Рати Брегадзе (министр юстиции – ред.) создал цифровой университет для заключенных, открыт Дом юстиции, идет благоустройство и ремонт тюрем, и во всех направлениях создана гуманная среда", – сказал Гарибашвили. Дело о пытках заключенных МВД Грузии 19 сентября 2012 года, за десять дней до парламентских выборов, объявило о вскрытии фактов вопиюще жестокого обращения с заключенными в расположенной в Тбилиси Глданской тюрьме №8. По данным следствия, группа сотрудников тюрьмы "нечеловечески обращалась с заключенными и снимала это на видео". Следственные органы тогда заявили, что это было организовано оппонентами правящей партии, чтобы опорочить ее в глазах избирателей перед выборами. Ведомство обнародовало видеокадры жестокого обращения с заключенными, оговорившись, что существуют другие видеоматериалы, которые сочтено нецелесообразным демонстрировать общественности. Однако в тот же вечер оппозиционные телеканалы дополнительно выпустили в эфир ужасающие кадры насилия над заключенными, заявив, что получили их от бывшего сотрудника тюрьмы Бедукадзе. В Грузии планируют реформировать Специальную пенитенциарную службу >>Видеокадры пыток, избиений и изнасилований заключенных всколыхнули Грузию. В стране начались акции протеста с требованием защиты прав человека и наказания всех ответственных за жестокое обращение с заключенными. В отставку подали министры пробации и исполнения наказаний, внутренних дел, был арестован ряд сотрудников пенитенциарной системы. По мнению наблюдателей, "тюремный скандал" сыграл решающую роль в исходе парламентских выборов, победу на которых одержала оппозиционная коалиция "Грузинская мечта", а бывшая правящая партия "Национальное движение" перешла в оппозицию. После смены власти в Грузии был возбужден ряд уголовных дел в отношении бывших госчиновников. По делу о бесчеловечном обращении с заключенными к этому времени к уголовной ответственности привлекли 72 сотрудников тюрем, среди которых восемь директоров и семь заместителе директоров пенитенциарных учреждений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, рати брегадзе, еспч, европейский суд по правам человека, специальная пенитенциарная служба
грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, рати брегадзе, еспч, европейский суд по правам человека, специальная пенитенциарная служба
Реформы принесли успех – премьер-министр Грузии о положении в тюрьмах
Число заключенных в грузинских тюрьмах сократилось с 25-27 тысяч до 9 тысяч, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. В результате проведенных реформ все права заключенных защищены и в ЕСПЧ не поступило ни одного иска из-за нарушения прав заключенных, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в парламенте.
В 2012 году незадолго до парламентских выборов власти признали, что пытки заключенных носили системный характер. После смены власти было арестовано более 70 сотрудников тюремной системы, а в самих тюрьмах началась полномасштабная реформа.
"Самым ярким показателем эффективности реформ является статистика Европейского суда по правам человека, которую никто не может фальсифицировать и ею невозможно манипулировать. Согласно этой статистике, с 2012 года в Страсбургский суд не поступило ни одного дела из пенитенциарной системы Грузии. Ни один случай не был принят в производство", – сказал Гарибашвили.
По его словам, число заключенных в грузинских тюрьмах сократилось с 25-27 тысяч до 9 тысяч.
По словам премьер-министра, правительство добилось реального прогресса в направлении пенитенциарных учреждений.
"Если в то время заключенных пытали, насиловали, забивали до смерти, то сегодня Рати Брегадзе (министр юстиции – ред.) создал цифровой университет для заключенных, открыт Дом юстиции, идет благоустройство и ремонт тюрем, и во всех направлениях создана гуманная среда", – сказал Гарибашвили.
Дело о пытках заключенных
МВД Грузии 19 сентября 2012 года, за десять дней до парламентских выборов, объявило о вскрытии фактов вопиюще жестокого обращения с заключенными в расположенной в Тбилиси Глданской тюрьме №8. По данным следствия, группа сотрудников тюрьмы "нечеловечески обращалась с заключенными и снимала это на видео". Следственные органы тогда заявили, что это было организовано оппонентами правящей партии, чтобы опорочить ее в глазах избирателей перед выборами.
Ведомство обнародовало видеокадры жестокого обращения с заключенными, оговорившись, что существуют другие видеоматериалы, которые сочтено нецелесообразным демонстрировать общественности. Однако в тот же вечер оппозиционные телеканалы дополнительно выпустили в эфир ужасающие кадры насилия над заключенными, заявив, что получили их от бывшего сотрудника тюрьмы Бедукадзе.
Видеокадры пыток, избиений и изнасилований заключенных всколыхнули Грузию. В стране начались акции протеста с требованием защиты прав человека и наказания всех ответственных за жестокое обращение с заключенными. В отставку подали министры пробации и исполнения наказаний, внутренних дел, был арестован ряд сотрудников пенитенциарной системы.
По мнению наблюдателей, "тюремный скандал" сыграл решающую роль в исходе парламентских выборов, победу на которых одержала оппозиционная коалиция "Грузинская мечта", а бывшая правящая партия "Национальное движение" перешла в оппозицию.
После смены власти в Грузии был возбужден ряд уголовных дел в отношении бывших госчиновников. По делу о бесчеловечном обращении с заключенными к этому времени к уголовной ответственности привлекли 72 сотрудников тюрем, среди которых восемь директоров и семь заместителе директоров пенитенциарных учреждений.