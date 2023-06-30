https://sputnik-georgia.ru/20230630/reformy-prinesli-uspekh--premer-ministr-gruzii-o-polozhenii-v-tyurmakh-279145109.html

Реформы принесли успех – премьер-министр Грузии о положении в тюрьмах

Реформы принесли успех – премьер-министр Грузии о положении в тюрьмах

Число заключенных в грузинских тюрьмах сократилось с 25-27 тысяч до 9 тысяч, заявил премьер 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T23:58+0400

2023-06-30T23:58+0400

2023-06-30T23:58+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. В результате проведенных реформ все права заключенных защищены и в ЕСПЧ не поступило ни одного иска из-за нарушения прав заключенных, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в парламенте. В 2012 году незадолго до парламентских выборов власти признали, что пытки заключенных носили системный характер. После смены власти было арестовано более 70 сотрудников тюремной системы, а в самих тюрьмах началась полномасштабная реформа. По его словам, число заключенных в грузинских тюрьмах сократилось с 25-27 тысяч до 9 тысяч. По словам премьер-министра, правительство добилось реального прогресса в направлении пенитенциарных учреждений. "Если в то время заключенных пытали, насиловали, забивали до смерти, то сегодня Рати Брегадзе (министр юстиции – ред.) создал цифровой университет для заключенных, открыт Дом юстиции, идет благоустройство и ремонт тюрем, и во всех направлениях создана гуманная среда", – сказал Гарибашвили. Дело о пытках заключенных МВД Грузии 19 сентября 2012 года, за десять дней до парламентских выборов, объявило о вскрытии фактов вопиюще жестокого обращения с заключенными в расположенной в Тбилиси Глданской тюрьме №8. По данным следствия, группа сотрудников тюрьмы "нечеловечески обращалась с заключенными и снимала это на видео". Следственные органы тогда заявили, что это было организовано оппонентами правящей партии, чтобы опорочить ее в глазах избирателей перед выборами. Ведомство обнародовало видеокадры жестокого обращения с заключенными, оговорившись, что существуют другие видеоматериалы, которые сочтено нецелесообразным демонстрировать общественности. Однако в тот же вечер оппозиционные телеканалы дополнительно выпустили в эфир ужасающие кадры насилия над заключенными, заявив, что получили их от бывшего сотрудника тюрьмы Бедукадзе. В Грузии планируют реформировать Специальную пенитенциарную службу >>Видеокадры пыток, избиений и изнасилований заключенных всколыхнули Грузию. В стране начались акции протеста с требованием защиты прав человека и наказания всех ответственных за жестокое обращение с заключенными. В отставку подали министры пробации и исполнения наказаний, внутренних дел, был арестован ряд сотрудников пенитенциарной системы. По мнению наблюдателей, "тюремный скандал" сыграл решающую роль в исходе парламентских выборов, победу на которых одержала оппозиционная коалиция "Грузинская мечта", а бывшая правящая партия "Национальное движение" перешла в оппозицию. После смены власти в Грузии был возбужден ряд уголовных дел в отношении бывших госчиновников. По делу о бесчеловечном обращении с заключенными к этому времени к уголовной ответственности привлекли 72 сотрудников тюрем, среди которых восемь директоров и семь заместителе директоров пенитенциарных учреждений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, рати брегадзе, еспч, европейский суд по правам человека, специальная пенитенциарная служба