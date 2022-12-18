https://sputnik-georgia.ru/20221218/v-gruzii-planiruyut-reformirovat-spetsialnuyu-penitentsiarnuyu-sluzhbu-273166583.html

В Грузии планируют реформировать Специальную пенитенциарную службу

В Грузии планируют реформировать Специальную пенитенциарную службу

Большинство существующих нормативных актов, которые применялись только к сотрудникам спецподразделений, будут распространяться на всех сотрудников 18.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-18T11:29+0400

2022-12-18T11:29+0400

2022-12-18T13:34+0400

новости

грузия

общество

специальная пенитенциарная служба

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ТБИЛИСИ, 18 дек - Sputnik. Минюст Грузии обратится в парламент с законодательным пакетом, предусматривающим ряд нововведений в деятельности специальной пенитенциарной службы, а также расширение прав обвиняемых и осужденных. Согласно законопроекту, отменяется деление службы на специальные и гражданские подразделения. Сегодня спецподразделениями службы являются пенитенциарные учреждения, пенитенциарное управление и отдел ресоциализации осужденных, а все остальные структурные подразделения являются гражданскими. В министерстве поясняют, что с упразднением подразделений большинство существующих нормативных актов, которые применялись только к сотрудникам спецподразделений, будут распространяться на всех сотрудников. В частности, государственное обеспечение топливом, обязательное государственное страхование жизни и здоровья, назначение государственных компенсаций. В тюрьмах Грузии планируют улучшить условия для заключенных >>Законопроект также предусматривает, что приказом министра будут определяться отдельные структурные подразделения службы, к работникам которых применят разные правила приема на работу. Кроме того, человек, трудоустроенный на службу, перестанет быть членом какой-либо политической партии. На них распространится и ограничение права на проведение собраний и демонстраций, предусмотренных Конституцией Грузии. В министерстве поясняют, что с изменениями будет урегулирован и вопрос оплаты труда служащих пенитенциарной системы. Высшее образование для заключенных – в тюрьмах Грузии заработал цифровой университет >>"Всем служащим будут выплачиваться должностные оклады, надбавки за чины и надбавки за выслугу лет, размеры которых определяются приказом министра. Кроме того, сохраняется возможность, что сотруднику с учетом сверхурочной работы или особо ответственной функциональной нагрузки может быть назначена надбавка к окладу в соответствии с приказом министра", — говорится в законопроекте. Кроме того, с изменениями будет расширен круг лиц, имеющих специальное государственное звание. Если до сих пор специальное госзвание имели только сотрудники спецподразделений и отдела по надзору, то, согласно изменениям, специальное звание будет присваиваться всем сотрудники.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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