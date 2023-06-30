https://sputnik-georgia.ru/20230630/stroitelstvo-novogo-aeroporta-v-gruzii-planiruetsya-nachat-v-2024-godu---premer-279125522.html

Строительство нового аэропорта в Грузии планируется начать в 2024 году – премьер

Строительство нового аэропорта в Грузии планируется начать в 2024 году – премьер

Пока строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено соглашением с компанией TAV Georgia 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T13:19+0400

2023-06-30T13:19+0400

2023-06-30T13:24+0400

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тбилисский международный аэропорт

единое национальное движение

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Грузия стремится стать авиационным хабом в регионе, поэтому ей нужен современный аэропорт международного класса – либо обновленный нынешний аэропорт в Тбилиси, либо новый в поселке Вазиани около столицы, сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили в парламенте. Гарибашвили выступает в парламенте с ежегодным отчетом о проделанной правительством Грузии работе. Параллельно у здания законодательного органа проходит акция протеста крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", которая обвиняет власти в сворачивании с прозападного курса развития страны.Второй, альтернативный вариант – строительство нового аэропорта неподалеку от Тбилиси. По словам премьера, этот вариант находится в процессе обработки."Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса. Сейчас идет выбор ведущих, лучших архитекторов и групп, выбор компаний. И мы хотим начать работы в 2024 году", – заявил Гарибашвили.По его словам, до этого понадобится время на проектирование. Премьер пообещал депутатам предоставить более детальную информацию об этом позже."Наша амбиция, и мы уже объявили об этом, стать в том числе авиационным хабом в регионе и обслуживать не только прямые полеты, но и большие потоки транзитных путешественников", – сказал Гарибашвили. В Грузии приступают к исследованию возможности строительства нового аэропорта>>Для достижения этих целей, по его словам, необходимо иметь лучший в регионе аэропорт международного класса, который также будет транзитно-логистическим центром с пассажирскими и грузовыми терминалами высокого уровня. В настоящее время строительство нового международного аэропорта около столицы Грузии ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Согласно договору, который действует до 2027 года, запрещено осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ Тбилисского международного аэропорта.Первые технические исследования реальных возможностей развития аэропорта в Вазиани проведет одна из лучших консалтинговых компаний в мировой авиационной отрасли – Airport Competence GmbH, сказала на днях замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, вазиани, ираклий гарибашвили, тбилисский международный аэропорт, единое национальное движение, парламент грузии