https://sputnik-georgia.ru/20230630/ubedil-syna-izbit-nesovershennoletnego-obvinyaemyy-ostanetsya-v-tyurme-na-vremya-sledstviya-279130555.html

Убедил сына избить несовершеннолетнего: обвиняемый останется в тюрьме на время следствия

Убедил сына избить несовершеннолетнего: обвиняемый останется в тюрьме на время следствия

Подсудимый останется за решеткой до окончания судебного процесса 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T16:02+0400

2023-06-30T16:02+0400

2023-06-30T16:02+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Горийский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения для жителя Каспского района, задержанного за насилие в отношении несовершеннолетнего, передает телекомпания "Имеди". По данным следствия, 26 июня 2023 года в Каспском районе обвиняемый, оскорбленный конфликтом, который произошел между несовершеннолетними, убедил своего несовершеннолетнего сына избить пострадавшего, а во время драки давал ему указания. Кроме того, он не позволял никому их разнять. Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого 27 июня. Ему предъявлено обвинение по статье "Насилие в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, причинившее ему физическое страдание".Расследование уголовного дела продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, происшествия, грузия, тбилиси, каспский район, горийский районный суд, преступность в грузии, насилие, драка