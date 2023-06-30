https://sputnik-georgia.ru/20230630/ubedil-syna-izbit-nesovershennoletnego-obvinyaemyy-ostanetsya-v-tyurme-na-vremya-sledstviya-279130555.html
Убедил сына избить несовершеннолетнего: обвиняемый останется в тюрьме на время следствия
Убедил сына избить несовершеннолетнего: обвиняемый останется в тюрьме на время следствия
Подсудимый останется за решеткой до окончания судебного процесса 30.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-30T16:02+0400
2023-06-30T16:02+0400
2023-06-30T16:02+0400
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насилие
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Горийский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения для жителя Каспского района, задержанного за насилие в отношении несовершеннолетнего, передает телекомпания "Имеди". По данным следствия, 26 июня 2023 года в Каспском районе обвиняемый, оскорбленный конфликтом, который произошел между несовершеннолетними, убедил своего несовершеннолетнего сына избить пострадавшего, а во время драки давал ему указания. Кроме того, он не позволял никому их разнять. Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого 27 июня. Ему предъявлено обвинение по статье "Насилие в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, причинившее ему физическое страдание".Расследование уголовного дела продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, грузия, тбилиси, каспский район, горийский районный суд, преступность в грузии, насилие, драка
новости, происшествия, грузия, тбилиси, каспский район, горийский районный суд, преступность в грузии, насилие, драка
Убедил сына избить несовершеннолетнего: обвиняемый останется в тюрьме на время следствия
Подсудимый останется за решеткой до окончания судебного процесса
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik.
Горийский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения для жителя Каспского района, задержанного за насилие в отношении несовершеннолетнего, передает телекомпания "Имеди
".
По данным следствия, 26 июня 2023 года в Каспском районе обвиняемый, оскорбленный конфликтом, который произошел между несовершеннолетними, убедил своего несовершеннолетнего сына избить пострадавшего, а во время драки давал ему указания. Кроме того, он не позволял никому их разнять.
Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого 27 июня. Ему предъявлено обвинение по статье "Насилие в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, причинившее ему физическое страдание".
Расследование уголовного дела продолжается.