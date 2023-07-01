https://sputnik-georgia.ru/20230701/gaiashvili-vvedenie-sanktsiy-protiv-georgian-airways--politicheskoe-reshenie--279163170.html

Гаиашвили: введение санкций против Georgian Airways – политическое решение

Гаиашвили: введение санкций против Georgian Airways – политическое решение

Президент Украины ввел санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways за возобновление рейсов с Россией 01.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-01T22:00+0400

2023-07-01T22:00+0400

2023-07-01T22:24+0400

владимир зеленский

шалва папуашвили

политика

новости

грузия

украина

georgian airways

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Введение санкций против авиакомпании Georgian Airways является политическим и несправедливым решением, заявил основатель и руководитель компании Тамаз Гаиашвиили. Указ президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций против грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее директора Тамаза Гаиашвили вступил в силу в субботу. При этом он выразил надежду, что правительство Грузии даст незамедлительный и аналогичный ответ Украине в ответ на введение санкций. Тем временем спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя введение санкций против грузинской авиакомпании, назвал решение несправедливым по отношению к грузинскому народу. Грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее директор попали под санкции Украины >>Согласно указу, авиакомпания Georgian Airways в течение 10 лет не сможет распоряжаться активами, осуществлять торговые операции, осуществлять полеты, в том числе транзитные, через территорию Украины, вывозить капитал из страны. Кроме того, авиакомпании аннулированы все лицензии, ей запрещено осуществлять закупки и участвовать в приватизации, а также использовать украинские технологии и интеллектуальную собственность Украины. Что касается Тамаза Гаиашвили, то санкции против него, в том числе запрет на торговые операции и блокировка активов, также будут действовать в течение 10 лет. О санкциях со стороны Украины заговорили после того, как Georgian Airways – единственная грузинская авиакомпания – стала осуществлять полеты в Россию. В середине мая 2023 года Россия отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. Всего к этому времени желание летать между Грузией и Россией изъявили пять авиакомпаний. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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владимир зеленский, шалва папуашвили, политика, новости, грузия, украина, georgian airways