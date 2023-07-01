https://sputnik-georgia.ru/20230701/gruzinskaya-aviakompaniya-georgian-airways-i-ee-direktor-popali-pod-sanktsii-ukrainy-279156660.html

Грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее директор попали под санкции Украины

Грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее директор попали под санкции Украины

О санкциях со стороны Украины заговорили после того, как Georgian Airways стала осуществлять полеты в Россию 01.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-01T14:14+0400

2023-07-01T14:14+0400

2023-07-01T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Украина ввела санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее директора Тамаза Гаиашвили, соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского уже вступил в силу. Согласно указу, авиакомпания Georgian Airways в течение 10 лет не сможет распоряжаться активами, осуществлять торговые операции, осуществлять полеты, в том числе транзитные, через территорию Украины, вывозить капитал из страны. Кроме того, авиакомпании аннулированы все лицензии, ей запрещено осуществлять закупки и участвовать в приватизация, а также использовать украинские технологии и интеллектуальную собственность Украины. Когда Red Wings начнет полеты в Грузию? >>Что касается Тамаза Гаиашвили, то санкции против него, в том числе запрет на торговые операции, блокировка активов, также будут действовать в течение 10 лет. О санкциях со стороны Украины заговорили после того, как Georgian Airways – единственная грузинская авиакомпания – стала осуществлять полеты в Россию. В середине мая 2023 года Россия отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. Всего к этому времени желание летать между Грузией и Россией изъявили пять авиакомпаний. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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