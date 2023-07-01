https://sputnik-georgia.ru/20230701/kak-soblyudayutsya-prava-cheloveka-premer-gruzii-oznakomil-evrokomissara-s-situatsiey-279159991.html

Как соблюдаются права человека? Премьер Грузии ознакомил еврокомиссара с ситуацией

Как соблюдаются права человека? Премьер Грузии ознакомил еврокомиссара с ситуацией

На встрече премьер ознакомил еврокомиссара с Национальной стратегией защиты прав человека в Грузии 01.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-01T19:00+0400

2023-07-01T19:00+0400

2023-07-01T19:00+0400

совет европы

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Вопрос защиты прав человека и шаги, предпринимаемые в этом направлении правительством, обсуждались на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с комиссаром Совета Европы по защите прав человека Дунией Миятович в Тбилиси. По данным пресс-службы правительства, на встрече премьер-министр ознакомил еврокомиссара с принятой парламентом Национальной стратегией защиты прав человека в Грузии на 2022-2030 годы.Нуждающиеся семьи в Грузии будут получать больше средств на детей >>По его словам, документ основан на Конституции Грузии, и в нем уделяется большое внимание международным стандартам прав человека, а также целям устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Также было отмечено, что одним из основных приоритетов правительства является обеспечение здоровой окружающей среды для всех граждан, и в этом направлении был проведен ряд важных реформ. Беседа коснулась и прогресса, достигнутого в сфере защиты прав человека после 2012 года, и было отмечено, что ситуация в этом отношении улучшилась и коренным образом изменилась. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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совет европы, ираклий гарибашвили, грузия, новости, оон