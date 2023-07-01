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Нуждающиеся семьи в Грузии будут получать больше средств на детей

Нуждающиеся семьи в Грузии будут получать больше средств на детей

Для увеличения помощи бюджет программы был увеличен на 70 миллионов лари 01.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-01T16:16+0400

2023-07-01T16:16+0400

2023-07-01T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Денежная помощь для социально незащищенных детей с 1 июля этого года увеличилась с 150 до 200 лари.Денежную помощь в размере 200 лари (76 долларов) будут получать около 233 тысяч детей в возрасте до 16 лет, у которых есть статус социально незащищенного лица и баллы чьей семьи не превышают 120 тысяч по шкале благосостояния. Семьи в Грузии будут получать больше льгот – премьер-министр Грузии >>Для увеличения помощи бюджет программы был увеличен на 70 миллионов лари и составит около 0,5 миллиарда лари. Всего на 1 апреля в Грузии было зарегистрировано 652,1 тысячи социально незащищенных, что составляет 17,5% всего населения страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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социальная сфера в грузии, новости, социальные проблемы, грузия, общество