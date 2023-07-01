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Напавшего на совладельца оппозиционного телеканала Грузии отправили в тюрьму до приговора
Напавшего на совладельца оппозиционного телеканала Грузии отправили в тюрьму до приговора
Обвиняемый сам признался в содеянном, назвав причиной высказывания Миши Мшвилдадзе против церкви 01.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-01T15:00+0400
2023-07-01T15:00+0400
2023-07-01T15:00+0400
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тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения Николозу Гугешашвили, обвиняемому в нападении на сооснователя оппозиционного телеканала "Формула" Мишу Мшвилдадзе, сообщает телеканал "Рустави 2". На суде адвокаты требовали отпустить обвиняемого под залог, но суд разделил мнение прокуратуры, что Гугешашвили может совершить новое преступление или скрыться от правосудия. Нападение на сооснователя телеканала "Формула": прокуратура предъявила обвинение >>По данным следствия, 27 июня на проспекте Важа-Пшавела в Тбилиси обвиняемый совершил насилие в отношении одного из учредителей телекомпании "Формула" из-за высказываний, сделанных им в публичном пространстве. Правоохранители задержали обвиняемого 28 июня. Ему предъявлено обвинение по статье "Насилие" УК Грузии. Он сам в соцсетях признался в содеянном, назвав причиной высказывания Мшвилдадзе против церкви. "Формула" – это один из трех оппозиционных телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, тбилиси, тбилисский городской суд, единое национальное движение
новости, грузия, происшествия, тбилиси, тбилисский городской суд, единое национальное движение
Напавшего на совладельца оппозиционного телеканала Грузии отправили в тюрьму до приговора
Обвиняемый сам признался в содеянном, назвав причиной высказывания Миши Мшвилдадзе против церкви
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения Николозу Гугешашвили, обвиняемому в нападении на сооснователя оппозиционного телеканала "Формула" Мишу Мшвилдадзе, сообщает телеканал "Рустави 2".
На суде адвокаты требовали отпустить обвиняемого под залог, но суд разделил мнение прокуратуры, что Гугешашвили может совершить новое преступление или скрыться от правосудия.
По данным следствия, 27 июня на проспекте Важа-Пшавела в Тбилиси обвиняемый совершил насилие в отношении одного из учредителей телекомпании "Формула" из-за высказываний, сделанных им в публичном пространстве.
Правоохранители задержали обвиняемого 28 июня. Ему предъявлено обвинение по статье "Насилие" УК Грузии. Он сам в соцсетях признался в содеянном, назвав причиной высказывания Мшвилдадзе против церкви.
"Формула" – это один из трех оппозиционных телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".