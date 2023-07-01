Представители немецких СМИ знакомятся с туристическим потенциалом Грузии
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Представители немецких СМИ знакомятся с туристическим потенциалом Грузии
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
Журналисты из Германии готовят статьи и репортажи о грузинских приключениях, экотуризме, культуре и ночной жизни Тбилиси
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Журналисты рейтинговых изданий и радио из Германии знакомятся с туристическим потенциалом Грузии, говорится в сообщении Национальной администрации туризма страны.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Представители немецких СМИ знакомятся с туристическим потенциалом Грузии
Представители немецких СМИ знакомятся с туристическим потенциалом Грузии
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
Целью пресс-тура является повышение осведомленности о Грузии в Германии и привлечение туристов с высокими расходами.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Представители немецких СМИ знакомятся с туристическим потенциалом Грузии
Представители немецких СМИ знакомятся с туристическим потенциалом Грузии
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
В рамках пресс-тура представители Deutschland Radio, Sueddeutsche Zeitung, Hubert Burda Media и других СМИ посетили Тбилиси, Боржоми и Жинвали.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Представители немецких СМИ знакомятся с туристическим потенциалом Грузии
Представители немецких СМИ знакомятся с туристическим потенциалом Грузии
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
"Также немецкие журналисты побывали в Хевсурети, увидели Шатили, Ардоти, Муцо, озеро Абуделаури и Рошку. Участники тура посетили национальный парк Боржоми в Самцхе-Джавахети", – сообщают в администрации.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Представители немецких СМИ знакомятся с туристическим потенциалом Грузии
Представители немецких СМИ знакомятся с туристическим потенциалом Грузии
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
Представители немецких СМИ готовят статьи и репортажи о грузинских приключениях, экотуризме, грузинской культуре и ночной жизни Тбилиси.