https://sputnik-georgia.ru/20230701/predstaviteli-nemetskikh-smi-znakomyatsya-s-turisticheskim-potentsialom-gruzii-279154214.html

Представители немецких СМИ знакомятся с туристическим потенциалом Грузии

Представители немецких СМИ знакомятся с туристическим потенциалом Грузии

Журналисты из Германии готовят статьи и репортажи о грузинских приключениях, экотуризме, культуре и ночной жизни Тбилиси 01.07.2023, Sputnik Грузия

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грузия делает ставку на туризм

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Журналисты рейтинговых изданий и радио из Германии знакомятся с туристическим потенциалом Грузии, говорится в сообщении Национальной администрации туризма страны. Целью пресс-тура является повышение осведомленности о Грузии в Германии и привлечение туристов с высокими расходами. В рамках пресс-тура представители Deutschland Radio, Sueddeutsche Zeitung, Hubert Burda Media и других СМИ посетили Тбилиси, Боржоми и Жинвали. "Также немецкие журналисты побывали в Хевсурети, увидели Шатили, Ардоти, Муцо, озеро Абуделаури и Рошку. Участники тура посетили национальный парк Боржоми в Самцхе-Джавахети", – сообщают в администрации. Представители немецких СМИ готовят статьи и репортажи о грузинских приключениях, экотуризме, грузинской культуре и ночной жизни Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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германия, грузия, боржоми, тбилиси, новости, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм