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Представители немецких СМИ знакомятся с туристическим потенциалом Грузии
Представители немецких СМИ знакомятся с туристическим потенциалом Грузии
Журналисты из Германии готовят статьи и репортажи о грузинских приключениях, экотуризме, культуре и ночной жизни Тбилиси 01.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-01T23:03+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Журналисты рейтинговых изданий и радио из Германии знакомятся с туристическим потенциалом Грузии, говорится в сообщении Национальной администрации туризма страны. Целью пресс-тура является повышение осведомленности о Грузии в Германии и привлечение туристов с высокими расходами. В рамках пресс-тура представители Deutschland Radio, Sueddeutsche Zeitung, Hubert Burda Media и других СМИ посетили Тбилиси, Боржоми и Жинвали. "Также немецкие журналисты побывали в Хевсурети, увидели Шатили, Ардоти, Муцо, озеро Абуделаури и Рошку. Участники тура посетили национальный парк Боржоми в Самцхе-Джавахети", – сообщают в администрации. Представители немецких СМИ готовят статьи и репортажи о грузинских приключениях, экотуризме, грузинской культуре и ночной жизни Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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германия, грузия, боржоми, тбилиси, новости, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм
германия, грузия, боржоми, тбилиси, новости, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм

Представители немецких СМИ знакомятся с туристическим потенциалом Грузии

23:03 01.07.2023
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Представители немецких СМИ знакомятся с туристическим потенциалом Грузии
Представители немецких СМИ знакомятся с туристическим потенциалом Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 01.07.2023
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
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Журналисты из Германии готовят статьи и репортажи о грузинских приключениях, экотуризме, культуре и ночной жизни Тбилиси
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Журналисты рейтинговых изданий и радио из Германии знакомятся с туристическим потенциалом Грузии, говорится в сообщении Национальной администрации туризма страны.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Представители немецких СМИ знакомятся с туристическим потенциалом Грузии
Представители немецких СМИ знакомятся с туристическим потенциалом Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 01.07.2023
Представители немецких СМИ знакомятся с туристическим потенциалом Грузии
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
Целью пресс-тура является повышение осведомленности о Грузии в Германии и привлечение туристов с высокими расходами.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Представители немецких СМИ знакомятся с туристическим потенциалом Грузии
Представители немецких СМИ знакомятся с туристическим потенциалом Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 01.07.2023
Представители немецких СМИ знакомятся с туристическим потенциалом Грузии
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
В рамках пресс-тура представители Deutschland Radio, Sueddeutsche Zeitung, Hubert Burda Media и других СМИ посетили Тбилиси, Боржоми и Жинвали.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Представители немецких СМИ знакомятся с туристическим потенциалом Грузии
Представители немецких СМИ знакомятся с туристическим потенциалом Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 01.07.2023
Представители немецких СМИ знакомятся с туристическим потенциалом Грузии
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
"Также немецкие журналисты побывали в Хевсурети, увидели Шатили, Ардоти, Муцо, озеро Абуделаури и Рошку. Участники тура посетили национальный парк Боржоми в Самцхе-Джавахети", – сообщают в администрации.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Представители немецких СМИ знакомятся с туристическим потенциалом Грузии
Представители немецких СМИ знакомятся с туристическим потенциалом Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 01.07.2023
Представители немецких СМИ знакомятся с туристическим потенциалом Грузии
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
Представители немецких СМИ готовят статьи и репортажи о грузинских приключениях, экотуризме, грузинской культуре и ночной жизни Тбилиси.
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