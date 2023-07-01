https://sputnik-georgia.ru/20230701/seks-prestuplenie-s-uchastiem-podrostka-vzroslogo-muzhchinu-obvinili-v-iznasilovanii-279160139.html
Секс-преступление с участием подростка: взрослого мужчину обвинили в изнасиловании
Секс-преступление с участием подростка: взрослого мужчину обвинили в изнасиловании
Мужчине грозит от 15 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 01.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-01T21:41+0400
2023-07-01T21:41+0400
2023-07-01T21:41+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в изнасиловании мужчине, задержанному за секс с 13-летней девочкой, 30 июня, сообщает телеканал "Мтавари архи". Изначально мужчине до 50 лет предъявили обвинение в половом акте с лицом, не достигшем 16 лет, но после дело было переквалифицировано. Государство будет безжалостным в отношении нападавших на полицию – премьер Грузии >>Теперь мужчине грозит от 15 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение за изнасилование несовершеннолетней. О факте стало известно после того, как мать привезла несовершеннолетнюю дочь в клинику из-за болей в животе, оказалось, что та на четвертом месяце беременности. Однако мать не обратилась в полицию, а повезла дочь в клинику в Кутаиси на аборт. О факте беременности несовершеннолетней полиции сообщили врачи. Задержанный и жертва являются соседями. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, кутаиси, преступность в грузии
происшествия, грузия, новости, кутаиси, преступность в грузии
Секс-преступление с участием подростка: взрослого мужчину обвинили в изнасиловании
Мужчине грозит от 15 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в изнасиловании мужчине, задержанному за секс с 13-летней девочкой, 30 июня, сообщает телеканал "Мтавари архи".
Изначально мужчине до 50 лет предъявили обвинение в половом акте с лицом, не достигшем 16 лет, но после дело было переквалифицировано.
Теперь мужчине грозит от 15 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение за изнасилование несовершеннолетней.
О факте стало известно после того, как мать привезла несовершеннолетнюю дочь в клинику из-за болей в животе, оказалось, что та на четвертом месяце беременности.
Однако мать не обратилась в полицию, а повезла дочь в клинику в Кутаиси на аборт. О факте беременности несовершеннолетней полиции сообщили врачи.
Задержанный и жертва являются соседями.