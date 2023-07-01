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Студентов медицинского и технического университетов Тбилиси обеспечат общежитием
Студентов медицинского и технического университетов Тбилиси обеспечат общежитием
Тема общежитий для студентов стала особенно актуальной на фоне миграции и роста цен на аренду жилья 01.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-01T22:22+0400
2023-07-01T22:22+0400
2023-07-01T22:22+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Правительство Грузии осуществляет строительство общежитий для студентов Тбилисского медицинского университета и Тбилисского технического университета, говорится в отчете кабинета министров, представленного парламенту. Согласно отчету, общежитие, рассчитанное на 800 студентов Тбилисского медицинского университета, будет построено в течение двух лет. И правительство продолжит работу в этом направлении. Мэрия Тбилиси назначит специальные маршруты для абитуриентов на вступительных экзаменах >>Кроме того, по информации правительства, в районе станции метрополитена "Самгори" активно идет строительство трех корпусов общежития для студентов Тбилисского технического университета. На фоне миграции и роста цен на аренду жилья тема общежитий для студентов стала самой актуальной, так как получать высшее образование в Тбилиси приезжают студенты из разных регионов Грузии. Из-за нехватки общежитий и сложностей с арендой многие вузы Тбилиси представляют частичный онлайн формат обучения. А экзамены студенты из регионов сдают в ресурс-центрах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилиси, новости, грузия, общество, вузы грузии, образование в грузии
тбилиси, новости, грузия, общество, вузы грузии, образование в грузии
Студентов медицинского и технического университетов Тбилиси обеспечат общежитием
Тема общежитий для студентов стала особенно актуальной на фоне миграции и роста цен на аренду жилья
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Правительство Грузии осуществляет строительство общежитий для студентов Тбилисского медицинского университета и Тбилисского технического университета, говорится в отчете кабинета министров, представленного парламенту.
Согласно отчету, общежитие, рассчитанное на 800 студентов Тбилисского медицинского университета, будет построено в течение двух лет. И правительство продолжит работу в этом направлении.
Кроме того, по информации правительства, в районе станции метрополитена "Самгори" активно идет строительство трех корпусов общежития для студентов Тбилисского технического университета.
На фоне миграции и роста цен на аренду жилья тема общежитий для студентов стала самой актуальной, так как получать высшее образование в Тбилиси приезжают студенты из разных регионов Грузии.
Из-за нехватки общежитий и сложностей с арендой многие вузы Тбилиси представляют частичный онлайн формат обучения. А экзамены студенты из регионов сдают в ресурс-центрах.