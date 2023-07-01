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В Грузии с 1 июля появятся микробанки
В Грузии с 1 июля появятся микробанки
На сегодняшний день в Грузии оперируют 15 коммерческих банков, из которых три являются системными, а один – интернет-банком 01.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-01T09:01+0400
2023-07-01T09:01+0400
2023-07-01T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Вступают в силу с 1 июля поправки в закон "О Национальном банке Грузии" и исходящие нормы, предусматривающие легализацию в Грузии микробанков. Согласно поправкам в закон "О Нацбанке Грузии", микробанк – это юридическое лицо, основанное в форме акционерного общества, лицензированное Национальным банком и осуществляющее выдачу кредитов не более одного миллиона лари на одного человека или группу людей, привлечение депозитов, открытие и обслуживание корреспондентских счетов, выпускающий свои карты оплаты для осуществления безналичного и наличного расчета. Для получения лицензии юридическое лицо обязано письменно обратиться к Национальному банку Грузии и предоставить следующие документы: документы об основании, справка от коммерческого банка о разрешенном и размещенном капитале и его обналиченной части, также информацию о происхождении капитала, при этом первичный капитал микробанка должен составлять 10 миллионов лари. Кроме того, юридическому лицу надо будет предоставить информацию о соответствии требованиям лица, назначенного на пост директора и замдиректора банка, информацию о наблюдательском совете и комитете аудита, о прошлой коммерческой деятельности, исках, уголовных делах по финансовым преступлениям, привлечении к ответственности, связанной с финансовой деятельностью, отчет аудита о прошлой деятельности, а также справку об оплате сбора на получение лицензии в размере 100 тысяч лари. Нацбанк Грузии утвердил правила для работы с виртуальными активами >>Решение о выдаче лицензии принимает Национальный банк Грузии по итогам проверки всех представленных документов. На сегодняшний день в Грузии оперируют 15 коммерческих банков, из которых три являются системными, а один – интернет-банком.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, национальный банк грузии
грузия, экономика, новости, национальный банк грузии
В Грузии с 1 июля появятся микробанки
На сегодняшний день в Грузии оперируют 15 коммерческих банков, из которых три являются системными, а один – интернет-банком
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Вступают в силу с 1 июля поправки в закон "О Национальном банке Грузии" и исходящие нормы, предусматривающие легализацию в Грузии микробанков.
Согласно поправкам в закон "О Нацбанке Грузии", микробанк – это юридическое лицо, основанное в форме акционерного общества, лицензированное Национальным банком и осуществляющее выдачу кредитов не более одного миллиона лари на одного человека или группу людей, привлечение депозитов, открытие и обслуживание корреспондентских счетов, выпускающий свои карты оплаты для осуществления безналичного и наличного расчета.
При этом на микробанки будут распространяться все те же требования, что и для банков в Грузии, в плане безопасности и конфиденциальности операций, правил при перечислении средств, кредитовании и открытии счетов.
Для получения лицензии юридическое лицо обязано письменно обратиться к Национальному банку Грузии и предоставить следующие документы: документы об основании, справка от коммерческого банка о разрешенном и размещенном капитале и его обналиченной части, также информацию о происхождении капитала, при этом первичный капитал микробанка должен составлять 10 миллионов лари.
Кроме того, юридическому лицу надо будет предоставить информацию о соответствии требованиям лица, назначенного на пост директора и замдиректора банка, информацию о наблюдательском совете и комитете аудита, о прошлой коммерческой деятельности, исках, уголовных делах по финансовым преступлениям, привлечении к ответственности, связанной с финансовой деятельностью, отчет аудита о прошлой деятельности, а также справку об оплате сбора на получение лицензии в размере 100 тысяч лари.
Решение о выдаче лицензии принимает Национальный банк Грузии по итогам проверки всех представленных документов.
На сегодняшний день в Грузии оперируют 15 коммерческих банков, из которых три являются системными, а один – интернет-банком.