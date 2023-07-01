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В Индонезии произошло мощное землетрясение: есть жертвы и пострадавшие
В Индонезии произошло мощное землетрясение: есть жертвы и пострадавшие
Один человек скончался от сердечного приступа во время землетрясения 01.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-01T12:57+0400
2023-07-01T12:57+0400
2023-07-01T12:57+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Один человек погиб и по меньшей мере десять пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,4, произошедшего накануне у индонезийского острова Ява, передает Reuters.По предварительным данным, один человек скончался от сердечного приступа во время землетрясения, сообщило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий страны (BNPB).Известно, что подземные толчки нанесли незначительные повреждения сотням домов, некоторым офисам, учреждениям здравоохранения и образования, расположенным в районе Джокьякарты и провинции Центральная Ява.Землетрясение, которое произошло на глубине 25 км, ощущалось сразу в нескольких городах в районе Джокьякарты, а также в восточной и центральной части Явы, самого густонаселенного острова Индонезии. Предупреждение о цунами не было объявлено.Индонезия часто страдает от землетрясений, извержений вулканов и цунами из-за своего расположения на "Огненном кольце". Это полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров, которая опоясывает Тихий океан. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно полутора тысяч известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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индонезия, новости, происшествия, в мире, тихий океан, землетрясение
индонезия, новости, происшествия, в мире, тихий океан, землетрясение
В Индонезии произошло мощное землетрясение: есть жертвы и пострадавшие
Один человек скончался от сердечного приступа во время землетрясения
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik.
Один человек погиб и по меньшей мере десять пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,4, произошедшего накануне у индонезийского острова Ява, передает Reuters
.
По предварительным данным, один человек скончался от сердечного приступа во время землетрясения, сообщило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий страны (BNPB).
Известно, что подземные толчки нанесли незначительные повреждения сотням домов, некоторым офисам, учреждениям здравоохранения и образования, расположенным в районе Джокьякарты и провинции Центральная Ява.
Землетрясение, которое произошло на глубине 25 км, ощущалось сразу в нескольких городах в районе Джокьякарты, а также в восточной и центральной части Явы, самого густонаселенного острова Индонезии. Предупреждение о цунами не было объявлено.
Индонезия часто страдает от землетрясений, извержений вулканов и цунами из-за своего расположения на "Огненном кольце".
Это полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров, которая опоясывает Тихий океан. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно полутора тысяч известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.