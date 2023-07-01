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Вопрос деполяризации должна решать сама Грузия – президент
Вопрос деполяризации должна решать сама Грузия – президент
У Грузии сегодня есть шанс объединиться в одном – в получении страной статуса кандидата в ЕС, заявила Зурабишвили 01.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-01T20:20+0400
2023-07-01T20:20+0400
2023-07-01T20:32+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Снижение поляризации в Грузии не зависит от внешних факторов, а состоит из небольших шагов, приносящих конкретный результат, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на конференции женщин в Тбилиси. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых рекомендация решить проблему политической поляризации. По ее словам, у Грузии сейчас есть шанс объединиться в одном вопросе – в получении страной статуса кандидата в ЕС. "Если мы едины в этом, мы не должны использовать этот статус кандидата для того, чтобы проклинать друг друга и бесконечно разрушать эту страну из-за политических противоречий", – отметила Зурабишвили. Зурабишвили открыла Международную конференцию женщин в Тбилиси >>В то же время, по мнению президента, то, что Грузия не получила статус кандидата в июне прошлого года, не было ошибкой. "Я не считаю ошибкой отказ в предоставлении статуса. Мне, как гражданину Грузии, было очень обидно, но это не было ошибкой, потому что это было предупреждением – надо сделать еще многое", – пояснила Зурабишвили. По ее словам, сейчас получение статуса кандидата зависит не только от правительства, но и от общества. "Это не только зависит от правительства. Есть люди, гражданское общество, президент, политические партии – нам всем есть, что сказать, чтобы до конца убедить Евросоюз в том, что предоставление статуса кандидата Грузии будет правильным решением. Мы прекрасно знаем, что эти рекомендации или условия никуда не денутся. Это, собственно, то, что нам нужно, чтобы раз и навсегда вывести эту страну из советского менталитета", – подчеркнула Зурабишвили. Тем временем она отметила, что на фоне поляризации общества еще одним вызовом является проблема насилия. Президент отметила, что культурой Грузии всегда была терпимость и в этом заключается сила страны. Насилие же – это первый признак страха и слабости, добавила она. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , еврокомиссия, евросоюз, грузия - евросоюз
грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , еврокомиссия, евросоюз, грузия - евросоюз
Вопрос деполяризации должна решать сама Грузия – президент
20:20 01.07.2023 (обновлено: 20:32 01.07.2023)
У Грузии сегодня есть шанс объединиться в одном – в получении страной статуса кандидата в ЕС, заявила Зурабишвили
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Снижение поляризации в Грузии не зависит от внешних факторов, а состоит из небольших шагов, приносящих конкретный результат, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на конференции женщин в Тбилиси.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых рекомендация решить проблему политической поляризации.
"Если мы будем думать, что добьемся деполяризации, потому что нам дадут статус кандидата, и мы проснемся на следующий день и начнем любить друг друга, этого не произойдет. Это не решит ситуацию, потому что у нас начался предвыборный период", – сказала Зурабишвили.
По ее словам, у Грузии сейчас есть шанс объединиться в одном вопросе – в получении страной статуса кандидата в ЕС.
"Если мы едины в этом, мы не должны использовать этот статус кандидата для того, чтобы проклинать друг друга и бесконечно разрушать эту страну из-за политических противоречий", – отметила Зурабишвили.
В то же время, по мнению президента, то, что Грузия не получила статус кандидата в июне прошлого года, не было ошибкой.
"Я не считаю ошибкой отказ в предоставлении статуса. Мне, как гражданину Грузии, было очень обидно, но это не было ошибкой, потому что это было предупреждением – надо сделать еще многое", – пояснила Зурабишвили.
По ее словам, сейчас получение статуса кандидата зависит не только от правительства, но и от общества.
"Это не только зависит от правительства. Есть люди, гражданское общество, президент, политические партии – нам всем есть, что сказать, чтобы до конца убедить Евросоюз в том, что предоставление статуса кандидата Грузии будет правильным решением. Мы прекрасно знаем, что эти рекомендации или условия никуда не денутся. Это, собственно, то, что нам нужно, чтобы раз и навсегда вывести эту страну из советского менталитета", – подчеркнула Зурабишвили.
Тем временем она отметила, что на фоне поляризации общества еще одним вызовом является проблема насилия.
"Одним из серьезных вызовов является то, что происходит сегодня. Всякое насилие совершенно неприемлемо, когда страна имеет европейское прошлое, древнюю традицию толерантности и европейское будущее", – сказала Зурабишвили.
Президент отметила, что культурой Грузии всегда была терпимость и в этом заключается сила страны. Насилие же – это первый признак страха и слабости, добавила она.
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.