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Вопрос деполяризации должна решать сама Грузия – президент

Вопрос деполяризации должна решать сама Грузия – президент

У Грузии сегодня есть шанс объединиться в одном – в получении страной статуса кандидата в ЕС, заявила Зурабишвили 01.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-01T20:20+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Снижение поляризации в Грузии не зависит от внешних факторов, а состоит из небольших шагов, приносящих конкретный результат, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на конференции женщин в Тбилиси. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых рекомендация решить проблему политической поляризации. По ее словам, у Грузии сейчас есть шанс объединиться в одном вопросе – в получении страной статуса кандидата в ЕС. "Если мы едины в этом, мы не должны использовать этот статус кандидата для того, чтобы проклинать друг друга и бесконечно разрушать эту страну из-за политических противоречий", – отметила Зурабишвили. Зурабишвили открыла Международную конференцию женщин в Тбилиси >>В то же время, по мнению президента, то, что Грузия не получила статус кандидата в июне прошлого года, не было ошибкой. "Я не считаю ошибкой отказ в предоставлении статуса. Мне, как гражданину Грузии, было очень обидно, но это не было ошибкой, потому что это было предупреждением – надо сделать еще многое", – пояснила Зурабишвили. По ее словам, сейчас получение статуса кандидата зависит не только от правительства, но и от общества. "Это не только зависит от правительства. Есть люди, гражданское общество, президент, политические партии – нам всем есть, что сказать, чтобы до конца убедить Евросоюз в том, что предоставление статуса кандидата Грузии будет правильным решением. Мы прекрасно знаем, что эти рекомендации или условия никуда не денутся. Это, собственно, то, что нам нужно, чтобы раз и навсегда вывести эту страну из советского менталитета", – подчеркнула Зурабишвили. Тем временем она отметила, что на фоне поляризации общества еще одним вызовом является проблема насилия. Президент отметила, что культурой Грузии всегда была терпимость и в этом заключается сила страны. Насилие же – это первый признак страха и слабости, добавила она. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , еврокомиссия, евросоюз, грузия - евросоюз