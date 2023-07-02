https://sputnik-georgia.ru/20230702/gruzinskim-vinogradaryam-iz-kakheti-vozmestyat-nanesennyy-nepogodoy-uscherb-279177315.html

Грузинским виноградарям из Кахети возместят нанесенный непогодой ущерб

Грузинским виноградарям из Кахети возместят нанесенный непогодой ущерб

Все лица, участвующие в программе государственного сельскохозяйственного страхования, получают 70-процентное софинансирование на все культуры 02.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-02T20:04+0400

2023-07-02T20:04+0400

2023-07-02T20:28+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Государство возместит ущерб, причиненный градом, бенефициарам государственной программы агрострахования, сообщает Минсельхоз Грузии. Государственная программа агрострахования дает фермерам возможность защитить свой урожай от климатических рисков. Агрострахование – это инструмент защиты, который делает деятельность фермеров предсказуемой. В рамках программы бенефициар может застраховать до 10 га земли, а в случае зерновых культур – 50 га. Так фермер Александр Мосулишвили получит от страховой компании "Алдаги" 26 500 лари. Александр Мосулишвили заплатил 1 328 лари за приобретение страхового полиса на площади до трех гектаров и получил 70-процентное софинансирования (3 100 лари) от государства. В рамках программы государственного агрострахования страховой полис покрывает такие страховые риски, как град, буря, наводнение и осенние заморозки (только для цитрусовых культур в период с 1 сентября по 30 ноября). Грузинским виноградарям предложили более выгодные условия страхования >>В период с 31 мая по 30 июня в страховые компании Кахети от бенефициаров поступило 4 636 заявлений. Поврежденная площадь составляет 2,6761 га. Процесс расчета убытка представителями страховых компаний будет завершен в кратчайшие сроки, отмечается в информации Минприроды. По информации министра, в прошлом году было застраховано примерно восемь тысяч гектаров площади виноградников, что, на его взгляд, не очень много, так как лишь в Кахети зарегистрировано более 40-41 тысячи гектаров виноградников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, кахети, страхование, виноградники, непогода в грузии