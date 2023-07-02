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Грузинским виноградарям из Кахети возместят нанесенный непогодой ущерб
Грузинским виноградарям из Кахети возместят нанесенный непогодой ущерб
Все лица, участвующие в программе государственного сельскохозяйственного страхования, получают 70-процентное софинансирование на все культуры 02.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-02T20:04+0400
2023-07-02T20:04+0400
2023-07-02T20:28+0400
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кахети
страхование
виноградники
непогода в грузии
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Государство возместит ущерб, причиненный градом, бенефициарам государственной программы агрострахования, сообщает Минсельхоз Грузии. Государственная программа агрострахования дает фермерам возможность защитить свой урожай от климатических рисков. Агрострахование – это инструмент защиты, который делает деятельность фермеров предсказуемой. В рамках программы бенефициар может застраховать до 10 га земли, а в случае зерновых культур – 50 га. Так фермер Александр Мосулишвили получит от страховой компании "Алдаги" 26 500 лари. Александр Мосулишвили заплатил 1 328 лари за приобретение страхового полиса на площади до трех гектаров и получил 70-процентное софинансирования (3 100 лари) от государства. В рамках программы государственного агрострахования страховой полис покрывает такие страховые риски, как град, буря, наводнение и осенние заморозки (только для цитрусовых культур в период с 1 сентября по 30 ноября). Грузинским виноградарям предложили более выгодные условия страхования >>В период с 31 мая по 30 июня в страховые компании Кахети от бенефициаров поступило 4 636 заявлений. Поврежденная площадь составляет 2,6761 га. Процесс расчета убытка представителями страховых компаний будет завершен в кратчайшие сроки, отмечается в информации Минприроды. По информации министра, в прошлом году было застраховано примерно восемь тысяч гектаров площади виноградников, что, на его взгляд, не очень много, так как лишь в Кахети зарегистрировано более 40-41 тысячи гектаров виноградников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, кахети, страхование, виноградники, непогода в грузии
грузия, экономика, новости, кахети, страхование, виноградники, непогода в грузии
Грузинским виноградарям из Кахети возместят нанесенный непогодой ущерб
20:04 02.07.2023 (обновлено: 20:28 02.07.2023)
Все лица, участвующие в программе государственного сельскохозяйственного страхования, получают 70-процентное софинансирование на все культуры
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Государство возместит ущерб, причиненный градом, бенефициарам государственной программы агрострахования, сообщает Минсельхоз Грузии.
Государственная программа агрострахования дает фермерам возможность защитить свой урожай от климатических рисков. Агрострахование – это инструмент защиты, который делает деятельность фермеров предсказуемой. В рамках программы бенефициар может застраховать до 10 га земли, а в случае зерновых культур – 50 га.
"Все лица, участвующие в программе государственного сельскохозяйственного страхования, получают 70-процентное софинансирование на все культуры, предусмотренные программой, в том числе на виноград", – сказала координатор программы сельскохозяйственного страхования Агентства развития села Имеда Алхазишвили.
Так фермер Александр Мосулишвили получит от страховой компании "Алдаги" 26 500 лари. Александр Мосулишвили заплатил 1 328 лари за приобретение страхового полиса на площади до трех гектаров и получил 70-процентное софинансирования (3 100 лари) от государства.
В рамках программы государственного агрострахования страховой полис покрывает такие страховые риски, как град, буря, наводнение и осенние заморозки (только для цитрусовых культур в период с 1 сентября по 30 ноября).
В период с 31 мая по 30 июня в страховые компании Кахети от бенефициаров поступило 4 636 заявлений. Поврежденная площадь составляет 2,6761 га. Процесс расчета убытка представителями страховых компаний будет завершен в кратчайшие сроки, отмечается в информации Минприроды.
По информации министра, в прошлом году было застраховано примерно восемь тысяч гектаров площади виноградников, что, на его взгляд, не очень много, так как лишь в Кахети зарегистрировано более 40-41 тысячи гектаров виноградников.