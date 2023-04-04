https://sputnik-georgia.ru/20230404/gruzinskim-vinogradaryam-predlozhili-bolee-vygodnye-usloviya-strakhovaniya-276392341.html

Грузинским виноградарям предложили более выгодные условия страхования

Грузинским виноградарям предложили более выгодные условия страхования

В прошлом году было застраховано примерно восемь тысяч гектаров площади виноградников, что очень мало, считает министр 04.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-04T10:02+0400

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грузия

новости

экономика

отар шамугия

сельское хозяйство грузии

виноградники

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. В рамках государственной программы агрострахования виноградари в Грузии смогут воспользоваться 70% софинансированием вместо 50%, заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия на брифинге. Государственная программа агрострахования дает фермерам возможность защитить свой урожай от климатических рисков. Агрострахование — это инструмент защиты, который делает деятельность фермеров предсказуемой. По информации министра, в прошлом году было застраховано примерно восемь тысяч гектаров площади виноградников, что, на его взгляд, не очень много, так как лишь в Кахетии зарегистрировано более 40-41 тысячи гектаров виноградников. Программа успешно работает с 2014 года и постоянно совершенствуется. Изменения в программе агрострахования помогут увеличить площадь застрахованных виноградников, так как страхование стало более доступным для виноградарей из-за возросшего участия государства. Агрострахование в равной степени доступно для всех фермеров и лиц, заинтересованных в агробизнесе. Проблемы и возможности – каково быть фермером в Грузии >>В рамках программы страховой полис покрывает такие страховые риски, как град, наводнение, буря и осенние заморозки (только для цитрусовых культур) – с 1 сентября по 30 ноября включительно. Все фермеры, участвующие в программе, получают 70% софинансирования на все культуры, предусмотренные программой, включая лозу. В рамках программы бенефициар может застраховать до 10 га земли, а в случае зерновых культур – 50 га. Власти Грузии планируют вложить в развитие сельского хозяйства семь млрд лари >>При этом одновременно можно застраховать как зерновые, так и другие культуры. В период с 2014 года по 31 марта 2023 года страховыми компаниями оформлено более 150,7 тысячи полисов на 65 тысяч бенефициаров, застраховано более 140 тысяч га земель. Сумма возмещенного ущерба составляет более 67 миллионов лари (26,3 миллиона долларов).

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грузия, новости, экономика, отар шамугия , сельское хозяйство грузии, виноградники