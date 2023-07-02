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Когда возобновится движение поездов по железной дороге в Грузии
Когда возобновится движение поездов по железной дороге в Грузии
Пассажирам отменных рейсов возвращают 100% стоимости приобретенных билетов 02.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-02T15:32+0400
2023-07-02T15:32+0400
2023-07-02T16:10+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Участок железной дороги у станции Марелиси в Харагальском районе, который пострадал во время схода оползня, расчищен, в ГЖД ждут заключения экспертов для возобновления движения поездов, заявил заместитель главы департамента пассажирских перевозок Грузинской железной дороги Паата Муджири. Оползень сошел на станции Марелиси в Харагаульском районе в субботу ,1 июля, из-за сильных дождей и повредил контактную сеть и рельсы. Поезд Батуми-Ереван не доедет до места назначения: ГЖД подтвердила остановку рейсов >>"Хочу проинформировать вас о текущей ситуации на дороге. Активно работают специалисты, геологи, сотрудники Грузинской железной дороги. В настоящее время дорога расчищена. Ждем заключения экспертов. Когда у нас будет информация о том, что движение будет безопасным, только после этого движение поездов возобновится", – сказал заместитель главы департамента пассажирских перевозок Грузинской железной дороги Паата Муджири журналистам. Пассажирам отменных рейсов возвращают 100% стоимости приобретенных билетов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, грузинская железная дорога, гжд, происшествия
грузия, новости, грузинская железная дорога, гжд, происшествия
Когда возобновится движение поездов по железной дороге в Грузии
15:32 02.07.2023 (обновлено: 16:10 02.07.2023)
Пассажирам отменных рейсов возвращают 100% стоимости приобретенных билетов
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Участок железной дороги у станции Марелиси в Харагальском районе, который пострадал во время схода оползня, расчищен, в ГЖД ждут заключения экспертов для возобновления движения поездов, заявил заместитель главы департамента пассажирских перевозок Грузинской железной дороги Паата Муджири.
Оползень сошел на станции Марелиси в Харагаульском районе в субботу ,1 июля, из-за сильных дождей и повредил контактную сеть и рельсы.
"Хочу проинформировать вас о текущей ситуации на дороге. Активно работают специалисты, геологи, сотрудники Грузинской железной дороги. В настоящее время дорога расчищена. Ждем заключения экспертов. Когда у нас будет информация о том, что движение будет безопасным, только после этого движение поездов возобновится", – сказал заместитель главы департамента пассажирских перевозок Грузинской железной дороги Паата Муджири журналистам.
Пассажирам отменных рейсов возвращают 100% стоимости приобретенных билетов.