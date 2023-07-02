https://sputnik-georgia.ru/20230702/nedopustimo-i-nepriemlnemo---patriarkhiya-gruzii-vyskazalas-o-lgbt-propagande-279172769.html

"Недопустимо и неприемлемо" – Патриархия Грузии высказалась о ЛГБТ-пропаганде

"Недопустимо и неприемлемо" – Патриархия Грузии высказалась о ЛГБТ-пропаганде

Игнорирование неоднократных протестов большей части населения Грузии является неуважением к ее основным ценностям, считают в Патриархии 02.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-02T12:42+0400

2023-07-02T12:42+0400

2023-07-02T13:00+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Пропаганда ЛГБТ недопустима и неприемлема, особенно в стране с многовековой культурой и христианскими корнями, говорится в заявлении Патриархии Грузии. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе ежегодного выступления перед депутатами 30 июня заявил о необходимости начать общественную дискуссию по вопросу ЛГБТ и решить, что приемлемо или неприемлемо для страны. По его словам, 90% населения Грузии поддерживает институт семьи и христианские ценности, поэтому вопрос нуждается в урегулировании. "Попытки внедрить извращенный образ жизни в нашей стране, к сожалению, не прекращаются. Об этом свидетельствует объявленная в июле этого года "Неделя ЛГБТ", которая, в зависимости от своих целей, не может не оказывать негативного влияния даже при проведении в закрытом пространстве. Мы считаем, что пропаганда ЛГБТ недопустима и неприемлема", – говорится в заявлении.Как считают в Патриархии, игнорирование неоднократных протестов большей части населения Грузии является неуважением к ее основным ценностям и явным выражением попытки причинить моральный ущерб. Проявление пропаганды в любой форме среди подростков является насилием над их сознанием, отмечено в заявлении. Кроме того, в заявлении Патриархии отмечено, что Грузинская Православная Церковь в последние годы является объектом постоянных нападок, клеветы и оскорбительной кампании. "Церковь никогда не призывает к насилию, наоборот, она заботится о сохранении мира среди населения. Поэтому сегодня, возможно, особенно своевременно призвать общество к обсуждению законодательного регулирования указанной проблемы", – говорится в заявлении. Премьер Грузии предложил начать открытую дискуссию на тему ЛГБТ в стране >>Вопрос ЛГБТ-пропаганды среди детей в Грузии стал актуальным после того, как детском меню McDonald's Happy Meal появилась подарочная книга, в которой рассказывается о жизни Элтона Джона, в том числе о браке с Дэвидом Фернишем и их детях, стало известно 12 июня. Автор призывает передать книгу другому, и тем самым "подарить жизнь читателю". К концу дня 12 июня книги были изъяты из подарочных наборов. Патриархия Грузии и представители правящей партии осудили факт пропаганды нетрадиционных отношений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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