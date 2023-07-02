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Самолеты из Москвы в Тбилиси будут летать в два раза чаще

Самолеты из Москвы в Тбилиси будут летать в два раза чаще

Таким образом, полеты будут выполняться два раза в день 7 дней в неделю 02.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-02T23:44+0400

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2023-07-02T23:44+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Российская авиакомпания Азимут увеличивает частоты полетов из Внуково в Тбилиси с 5 июля, сообщила пресс-служба перевозчика.В середине мая 2023 года Россия отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways.В настоящее время рейсы "Азимутом" выполняются каждое утро, а с 5 июля в расписании появится рейс с вылетом в вечернее время:Утренние рейсы выполняются по действующему графику:Для каждого аэропорта указано местное время.Таким образом, полеты будут выполняться два раза в день 7 дней в неделю.Когда Red Wings начнет полеты в Грузию? >>Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.В 2022 году туристы из России составили 20% от общего числа посетивших Грузию иностранцев, а за первый квартал 2023 года – 21,25%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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