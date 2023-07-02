https://sputnik-georgia.ru/20230702/sbornaya-gruzii-do-20-let-po-volnoy-borbe-uspeshno-nachala-vystuplenie-na-che-279177017.html

Сборная Грузии до 20 лет по вольной борьбе успешно начала выступление на ЧЕ

Сборная Грузии до 20 лет по вольной борьбе успешно начала выступление на ЧЕ

Борец-вольник Отар Адеишвили (79 кг) завоевал золотую медаль, победив в финале немца Грегора Эйгенброта со счетом 10:7 02.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-02T19:21+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Сразу четыре медали – золото, два серебра и бронзу – завоевали грузинские борцы вольного стиля на чемпионате Европы по борьбе U-20 в Испании, сообщает пресс-служба Федерации борьбы Грузии. Борец-вольник Отар Адеишвили (79 кг) завоевал золотую медаль. В финале в напряженной схватке он победил немца Грегора Эйгенброта со счетом 10:7. Еще двое грузинских борцов – Гога Отинашвили (65 кг) и Саба Кобахидзе (70 кг) – завоевали на турнире серебряные медали. Ника Панцулая (97 кг) в поединке за третье место в финальном блоке победил армянского спортсмена Гургена Симоняна со счетом 5:2 и завоевал бронзовую медаль. Сборная Грузии по дзюдо стала победителем III Европейских игр в Кракове >>Из пяти грузинских спортсменов, выступающих в оставшихся пяти весовых категориях на первенстве континента до 20 лет, только Георгий Ромелашвили (86 кг) и Торнике Самхарадзе (92 кг) имеют шанс завоевать бронзовую медаль. На завершившемся три дня назад в Испании чемпионате Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 20 лет члены сборной Грузии завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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