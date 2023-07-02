https://sputnik-georgia.ru/20230702/sbornaya-gruzii-po-dzyudo-stala-pobeditelem-iii-evropeyskikh-igr-v-krakove-279172128.html
Сборная Грузии по дзюдо стала победителем III Европейских игр в Кракове
Сборная Грузии по дзюдо стала победителем III Европейских игр в Кракове
Европейские игры служат возможностью для спортсменов квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже 2024 года 02.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-02T11:04+0400
2023-07-02T11:04+0400
2023-07-02T11:04+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Грузинские дзюдоисты (смешанная команда) без особой сложности обыграли в финале III Европейских игр в Кракове команду Германии - 4:1, заняв первое место в командных соревнованиях. На соревнованиях по дзюдо был разыгран всего один комплект наград, в смешанном командном первенстве. В состязаниях приняли участие 22 команды, 219 дзюдоистов. Мужчины выступили в весовых категориях — 73, 90 и свыше 90 кг. Женщины — 57, 70 и свыше 70 кг. В матче за первое место успешно боролись Лаша Бекаури (-90), Лаша Шавдатуашвили (-73), Гурам Тушишвили (+90) и Этер Липартелиани (-57). Грузинские дзюдоисты лидируют в нескольких весовых категориях обновленного рейтинга IJF >>В составе сборной Грузии в Польшу отправились: Георгий Терашвили, Лаша Шавдатуашвили (оба 73 кг), Лаша Бекаури, Бека Гвиниашвили (оба 90 кг), Гурам Тушишвили, Гела Заалишвили (оба +90 кг), Этер Липартелиани (57 кг), Этер Аскилашвили (70 кг), София Сомхишвили (+70 кг). Европейские игры служат возможностью для спортсменов квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже 2024 года. В общей сложности разыгрываются медали в 29 разных видах спорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, краков, лаша бекаури, лаша шавдатуашвили, гурам тушишвили
спорт, грузия, новости, краков, лаша бекаури, лаша шавдатуашвили, гурам тушишвили
Сборная Грузии по дзюдо стала победителем III Европейских игр в Кракове
Европейские игры служат возможностью для спортсменов квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже 2024 года
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Грузинские дзюдоисты (смешанная команда) без особой сложности обыграли в финале III Европейских игр в Кракове команду Германии - 4:1, заняв первое место в командных соревнованиях.
На соревнованиях по дзюдо был разыгран всего один комплект наград, в смешанном командном первенстве. В состязаниях приняли участие 22 команды, 219 дзюдоистов. Мужчины выступили в весовых категориях — 73, 90 и свыше 90 кг. Женщины — 57, 70 и свыше 70 кг.
В матче за первое место успешно боролись Лаша Бекаури (-90), Лаша Шавдатуашвили (-73), Гурам Тушишвили (+90) и Этер Липартелиани (-57).
В составе сборной Грузии в Польшу отправились: Георгий Терашвили, Лаша Шавдатуашвили (оба 73 кг), Лаша Бекаури, Бека Гвиниашвили (оба 90 кг), Гурам Тушишвили, Гела Заалишвили (оба +90 кг), Этер Липартелиани (57 кг), Этер Аскилашвили (70 кг), София Сомхишвили (+70 кг).
Европейские игры служат возможностью для спортсменов квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже 2024 года. В общей сложности разыгрываются медали в 29 разных видах спорта.